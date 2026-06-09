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Agreste

Gravatá: fiscalização na BR-232 encontra mais de R$ 48 mil em espécie no interior de carro furtado

Automóvel havia sido furtado em 12 de maio deste ano, no Recife

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Equipe encontrou o dinheiro distribuído em cédulas de diversos valores, contabilizando o montante de R$ 48.449Equipe encontrou o dinheiro distribuído em cédulas de diversos valores, contabilizando o montante de R$ 48.449 - Foto: PRF/Divulgação

Mais de R$ 48 mil em espécie foram encontrados dentro de um carro furtado. O valor sem comprovação de origem foi apreendido nesta terça-feira (9), durante fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR-232 em Gravatá, no Agreste de Pernambuco

De acordo com a corporação, policiais da Delegacia de Caruaru e do Grupo de Operações com Cães da corporação abordaram o veículo no quilômetro 71 da rodovia. 

O carro era ocupado por duas mulheres, de 29 e 30 anos. Após consultar as informações do veículo, os agentes descobriram que o automóvel havia sido furtado em 12 de maio deste ano, no Recife.

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Ao verificar uma mochila que era transportada no interior do carro, a equipe encontrou o dinheiro distribuído em cédulas de diversos valores, contabilizando o montante de R$ 48.449.

"Uma das mulheres informou que havia vendido uma casa em Caruaru e o valor seria a entrada do pagamento, mas não apresentou o comprovante da transação. Ela disse que não sabia que o carro era furtado", afirmou a PRF.

As duas mulheres foram encaminhadas à Delegacia de Polícia Civil de Vitória de Santo Antão, que vai investigar o caso.

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