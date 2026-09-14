Gravatá: homem de 44 anos é morto com golpe de arma branca; companheira é presa suspeita do crime
Prisão em flagrante da mulher por homicídio consumado foi registrada por meio da 12ª Delegacia de Vitória de Santo Antão
Um homem de 44 anos foi morto com um golpe de arma branca na cidade de Gravatá, no Agreste de Pernambuco, na madrugada desse domingo (13). Segundo a Polícia Militar, a companheira dele, de 25 anos, foi presa suspeita de cometer o crime.
A corporação informou que agentes da 5ª Companhia Independente de Polícia Militar foram acionados para prestar apoio ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) em uma ocorrência de agressão de arma branca.
"No local, um homem foi encontrado caído no chão da cozinha, com uma perfuração no peito e sem sinais vitais", relatou a PM, destacando que, após diligências, a mulher suspeita foi localizada e encaminhada à delegacia para adoção das medidas cabíveis.
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A corporação não detalhou as circunstâncias do crime. Os nomes do homem e de sua companheira não foram divulgados.
Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que a prisão em flagrante da mulher por homicídio consumado em uma residência em Gravatá foi registrada por meio da 12ª Delegacia de Vitória de Santo Antão, na Zona da Mata.