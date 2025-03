Gravatá: homem desaparecido há seis dias é resgatado na BR-232

A- A+

Um homem de 45 anos, desaparecido há seis dias, foi resgatado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Gravatá, no Agreste de Pernambuco.



Segundo a corporação, o homem foi localizado no último sábado (29), na BR-232, e estava sendo procurado pela família, que mora na região.



A equipe recebeu um chamado relatando que havia um homem deitado na saída do túnel de Gravatá. Os agentes se deslocaram para o local e encontraram um pedestre dormindo na área.

"Ele estava com a camisa desabotoada e calças molhadas, indicando que já estava há algum tempo na rua. Os policiais perguntaram seus dados pessoais, e o homem informou que voltou de um médico na cidade do Recife", informou a PRF.



Ainda de acordo com a corporação, por apresentar sinais de confusão mental, a equipe sugeriu levar o homem até a casa sua casa em Gravatá, e ele aceitou.



"Chegando no local, a mãe de criação do rapaz ficou muito feliz e disse que o filho tinha problemas mentais, além de ter desaparecido em outras ocasiões", destacou a PRF. O resgatado ficou sob os cuidados dos parentes.

