GRAVATÁ Gravatá inicia cadastro de auxílio-aluguel para vítimas das chuvas Atendimento é realizado nos quatro Cras do município; famílias da Área Verde estão entre as mais afetadas pelo temporal da última segunda-feira (2)

A Prefeitura de Gravatá, no Agreste de Pernambuco, iniciou o cadastramento das famílias desalojadas ou que tiveram imóveis danificados pelas fortes chuvas da última segunda-feira (2).

O objetivo é garantir a concessão do auxílio-aluguel para quem precisou deixar suas casas por riscos estruturais.

Equipes da Secretaria de Assistência Social e Juventude realizaram visitas técnicas em localidades críticas, como a Área Verde, para orientar os moradores sobre o acesso ao benefício.





Segundo o coordenador do Cras II, Fábio Silva, o trabalho inclui triagem para garantir suporte em saúde e segurança alimentar, além da moradia temporária.

Fabíola Barbosa do Nascimento, dona de casa, precisou deixar a casa onde mora após chuvas | Foto: Ednaldo Lourenço/Secom Gravatá

Relatos de perdas

Entre as famílias que precisaram deixar suas casas está a da dona de casa Fabíola Barbosa. Moradora da Rua da Linha há cinco anos, ela relatou que a estrutura do imóvel não resistiu à força da água.

"Tive que sair de casa porque a base da parede dos quartos caiu e rachou. Uma mulher que mora lá perto me ajudou, cedeu a casa e disse que eu podia pagar quando pudesse", contou Fabíola, que buscou o Cras para formalizar o aluguel social de R$ 300.

O drama é compartilhado por Jucélia Miranda, que também reside na Área Verde há sete anos.

“Alagou onde eu moro e perdi fogão, geladeira, tudo. Graças a Deus eu vou arrumar outra casa pra sair de lá. Tenho esperança que tenha um recomeço daqui para frente”, afirmou a dona de casa.

