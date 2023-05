A- A+

AGRESTE Gravatá recebe procissão em homenagem a Frei Damião nesta quarta (31) O município foi o palco da primeira missa celebrada pelo religoso italiano no Brasil

O município de Gravatá, no Agreste pernambucano, recebe, nesta quarta-feira (31), a partir das 18h30, a "Caminhada de Frei Damião", em uma homenagem ao religioso italiano na cidade que foi palco de sua primeira missa realizada no Brasil.



A data da procissão desta quarta marca os 22 anos da morte do religioso, em 31 de maio de 1997.

A peregrinação sairá da Matriz de Sant'Ana em direção à Capela de São Miguel, na comunidade de Riacho de Mel, uma distância que equivale a cinco quilômetros. Na chegada ao local, haverá uma missa campal, que será ministrada pelo Padre Márcio com participação de religiosos convidados.

Após a missa, o palco será utilizado para a tradicional quermesse, além de um festival com música instrimental.

Além da "Caminhada de Frei Damião", é realizado também um evento anual em homenagem ao frade italiano no dia 29 de setembro, lembrando primeira missa realizada no país, na mesma data, em 1931.

“Nossa expectativa é receber mais de mil peregrinos, para celebrar o legado de Frei Damião e reiterar a sua fé cristã. Estaremos com nossas equipes a postos para garantir que a festa ocorra da melhor forma e que todos sejam bem-recebidos na nossa cidade”, afirmou o prefeito de Gravatá, Joselito Gomes, informando que a prefeitura "está dando todo apoio necessário", citando a montagem do palco e o policiamento.

