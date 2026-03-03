A- A+

CHUVAS Gravatá registra áreas de inundação e pessoas ficam desalojadas; Agreste segue em estágio de atenção De acordo com a plataforma de monitoramento da Apac, uma região de Gravatá registrou 80 mm de volume de chuva, maior acumulado do estado nas últimas 12 horas

Fortes chuvas atingem Pernambuco no início desta semana. Uma das cidades que mais sofreu com as intensas precipitações foi Gravatá, no Agreste do estado. Junto com o Sertão do estado e Sertão do São Francisco, a região está em estágio de atenção emitido pela Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), válido até o fim desta terça-feira (3).

De acordo com a prefeitura de Gravatá, em nota publicada na madrugada desta terça, "não há relatos de feridos, só desalojados". "Quando a chuva diminuir um pouco, será feito o apurado das ocorrências para contabilizar os danos ocorridos", completou a gestão da cidade.

De acordo com a plataforma de monitoramento da Apac, uma região de Gravatá registrou 80 mm de volume de chuva, maior acumulado do estado nas últimas 12 horas. Outro ponto da cidade teve 53,4 mm. A prefeitura também confirmou, na mesma nota, que a Defesa Civil do município chegou a registrar 76 mm de precipitação em pouco mais de uma hora.

Nas últimas seis horas, no entanto, de acordo com a plataforma da Apac, o volume registrado nessas mesmas regiões de Gravatá foi de 0 mm. Na última hora, o número segue o mesmo. O sistema de monitoramento foi acessado pela reportagem às 7h04.

Pontos de alagamento

Em imagens enviadas à reportagem, é possível ver ruas do município completamente alagadas. Em um vídeo, inclusive, três homens empurram um carro, que aparenta ter parado de funcionar, com água até o capô.

Em algumas regiões, também é possível ver móveis sendo arrastados pelas ruas, e a população na porta de suas casas vendo a cena sem ter algo a fazer. Em um vídeo, inclusive, há muita água passando por dentro de uma residência, em outra imagem impressionante.

De acordo com a prefeitura, o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil receberam chamados para atender áreas de alagamento e inundação "relacionadas aos canais do Salgadão, que também corta o bairro São José".

"Os Bombeiros Civis também estão auxiliando neste trabalho. A Defesa Civil de Gravatá, a Guarda Civil Municipal e Bombeiros Militares estão atuando nas áreas de alagamento e inundação, retirando alguns moradores de suas casas e dando as orientações", esclareceu a prefeitura.

Como buscar ajuda

A prefeitura de Gravatá orienta a população a acionar a Defesa Civil pelo telefone 0800-000-1379 em caso de necessidade. Também é aconselhado que populares evitem transitar nas áreas alagadas.

"A gestão municipal segue trabalhando com responsabilidade e compromisso, priorizando a segurança e o bem-estar dos gravataenses", esclareceu.

Chuvas intensas ao longo da semana

A Apac emitiu um alerta com previsão de pancadas de chuva com intensidae moderada a forte nas regiões do Sertão do São Francisco, Sertão de Pernambuco e Agreste na noite de segunda e ao longo desta terça.

"As chuvas são decorrentes da associação de dois sistemas meteorológicos: Zona de Convergência do Atlântico Sul e Vórtice Ciclônico dos Altos Níveis", explicou a Apac.

A agência prevê também que os próximos dias devem ser de chuvas com intensidade de fraca a forte em Pernambuco.



Segundo a Apac, em comunicado emitido Às 18h54 da segunda-feira, o município de Cachoeirinha, no Agreste, chegou a atingir 100.1 mm. A cidade foi seguida por Pesqueira (71.0 mm), Bonito (61.4 mm), Ibarajuva (51.0 mm) e São Benedito do Sul (48.2 mm). A última, inclusive, recebeu alerta de possível inundação do Rio Pirangi, que atingiu a cota de segurança.

Confira previsão da Apac para esta segunda-feira (2) e tendência de precipitação para os próximos dias em Pernambuco:

Terça-feira (3)

Região Metropolitana do Recife - Fraca a moderada;

Mata Norte - Fraca a moderada;

Mata Sul - Fraca a moderada;

Agreste - Moderada;

Sertão de Pernambuco - Moderada a forte;

Sertão de São Francisco - Moderada a forte.

Quarta-feira (4)

Região Metropolitana do Recife - Fraca;

Mata Norte - Fraca;

Mata Sul - Fraca;

Agreste - Fraca a moderada;

Sertão de Pernambuco - Moderada;

Sertão de São Francisco - Moderada

Quinta-feira (5)

Região Metropolitana do Recife - Fraca a moderada;

Mata Norte - Fraca a moderada;

Mata Sul - Fraca a moderada;

Agreste - Fraca a moderada;

Sertão de Pernambuco - Fraca a moderada;

Sertão de São Francisco - Moderada.

Sexta-feira (6)

Região Metropolitana do Recife - Fraca;

Mata Norte - Fraca;

Mata Sul - Fraca;

Agreste - Fraca;

Sertão de Pernambuco - Fraca;

Sertão de São Francisco - Fraca.



