Agreste Grave acidente com ônibus, caminhão e caminhonete deixa dois mortos e vários feridos em Agrestina Colisão ocorreu por volta das 9h30, no km 75 da BR-104

Um acidente envolvendo um ônibus, um caminhão e uma caminhonete deixou duas pessoas mortas e vários feridos na manhã desta segunda-feira (4), na BR-104, em Agrestina, no Agreste de Pernambuco.

A colisão ocorreu por volta das 9h30, no km 75 da via. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um caminhão desviou de uma caminhonete Hilux, que estava na contramão, e acabou colidindo em um barranco.

Na sequência, o motorista de um ônibus, que fazia o transporte de 27 passageiros, não conseguiu desviar e colidiu frontalmente com a caminhonete.

Com o impacto da batida, o motorista e o passageiro da Hilux, que transitava pela contramão da pista, faleceram no local.

De acordo com a PRF, o motorista do ônibus teve ferimentos leves e não precisou ser socorrido. Ele realizou o teste do bafômetro e o resultado foi normal.

Ainda não há informações sobre quantos passageiros do coletivo se machucaram.

Já o motorista do caminhão, que colidiu com um barranco, foi encaminhado para um hospital local.



