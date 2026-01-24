Sáb, 24 de Janeiro

sinistro de trânsito

Grave acidente deixa motociclista e garupa mortos em ponte na Zona Sul do Recife

Caso aconteceu na Ponte Governador Agamenon Magalhães, no Pina

Agentes de trânsito e da Polícia Militar foram acionados para a ocorrência - Foto: Google Street View/Reprodução

Um grave acidente envolvendo uma motocicleta deixou duas pessoas mortas neste sábado (24), na Zona Sul do Recife.

O caso aconteceu na Ponte Governador Agamenon Magalhães, no Pina, na pista sentido Centro. As vítimas são uma mulher e um homem, que estavam em uma moto. Os nomes e idades não foram divulgados.

Também não há informações sobre as circunstâncias do acidente, que deixou o trânsito intenso na ponte.

Agentes de trânsito e da Polícia Militar foram acionados para a ocorrência. O Instituto de Medicina Legal (IML) também foi enviado ao local.

