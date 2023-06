A- A+

Pernambuco Grave acidente entre caminhonete e veículo de lotação deixa quatro mortos e vários feridos na PE-160 A colisão aconteceu entre as cidades de Jataúba e Santa Cruz do Capibaribe, e envolveu 15 pessoas

Um grave acidente envolvendo uma caminhonete L200 e um veículo Toyota de lotação deixou quatro pessoas mortas e vários feridos, nessa quarta-feira (31), na PE-160, no Agreste de Pernambuco.



A colisão entre os dois veículos aconteceu entre as cidades de Jataúba e Santa Cruz do Capibaribe e envolveu 15 pessoas.



De acordo com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), uma unidade de suporte avançado, cinco unidades de suporte básico e uma motolância foram enviadas ao local.

Colisão envolveu dois veículos e 15 pessoas. Foto: Redes Sociais

Na área, foram identificados dois óbitos; as vítimas fatais foram o motorista e um passageiro da Toyota de lotação. Os demais feridos foram levados para diferentes unidades de saúde da região.



Após o socorro, outras duas pessoas não resistiram aos ferimentos e morreram, contabilizando quatro mortes.

Segundo a Polícia Militar, equipes do 24º BPM foram até o local e isolaram a área. O Instituto de Criminalística (IC) também foi acionado.



Devido ao acidente, a Prefeitura de Jataúba decretou três dias de luto oficial na cidade.



"A prefeita Dra Cátia Ribeiro, em nome da Prefeitura de Jataúba e de toda a sua equipe, lamenta o ocorrido que trouxe dor e tristeza para os filhos de nossa terra, principalmente para aqueles envolvidos diretamente nessa terrível tragédia. Nesse momento de profunda dor e consternação, nos unimos em luto pelos que se foram, e em oração pelas famílias e pelos feridos", informou a gestão, por meio de nota.

