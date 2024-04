Grave acidente entre carreta e carro deixa três pessoas feridas na BR-232; helicóptero fez resgate

A- A+

Um acidente envolvendo uma carreta e um carro de passeio deixou três pessoas feridas na BR-101, no bairro do Curado, Zona Oeste do Recife.

O caso aconteceu na tarde desse domingo (7), no km 70 da via. O helicóptero da Polícia Rodoviária Federal (PRF) precisou ser acionado para realizar o resgate.

De acordo com a corporação, uma carreta colidiu na lateral de um carro. Na sequência, a motorista do veículo atingido perdeu o controle e bateu na pilastra do viaduto. Com o impacto da colisão, o veículo ficou destruído.



Helicóptero da Polícia Rodoviária Federal (PRF) precisou ser acionado para realizar o resgate - Foto: PRF/divulgação

A mulher, que não teve o nome e a idade divulgados, ficou presa às ferragens e foi socorrida de helicóptero pela PRF e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital da Restauração (HR), na área central do Recife.



Também foi encaminhada para o HR uma adolescente de 13 anos, que estava no banco de trás. Já o passageiro do banco da frente foi socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) no bairro dos Torrões, na Zona Oeste. Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.

A PRF informou que o motorista da carreta saiu do local com o veículo antes da chegada da viatura. Ele não foi localizado até o momento.

Veja também

Direitos Humanos Incra reconhece terras de quilombo de mãe Bernadete