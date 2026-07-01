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BELO JARDIM Agreste: colisão entre caminhão, van, moto e carro deixa cinco mortos e quatro feridos na BR-232 Sinistro aconteceu na manhã desta quarta-feira (1º), segundo a PRF

Um grave sinistro de trânsito envolvendo quatro veículos deixou cinco pessoas mortas e ao menos quatro feridas na manhã desta quarta-feira (1º), no Agreste de Pernambuco.

A colisão múltipla ocorreu por volta das 9h45, no quilômetro 172 da BR-232, no município de Belo Jardim.



De acordo com informações preliminares da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a suspeita é de que o condutor de uma motocicleta tentava realizar uma ultrapassagem em local proibido.



Para evitar a colisão, o motorista de um caminhão que vinha no sentido oposto tentou desviar, mas perdeu o controle do veículo, invadiu a contramão e atingiu de frente a moto e uma van.



Um carro de passeio que vinha logo atrás da van não conseguiu frear a tempo e também colidiu na parte traseira do veículo.

Sinistro na BR-232 deixa cinco mortos e ao menos quatro feridos em Belo Jardim | Foto: PRF/Divulgação





Vítimas e socorro

Cinco pessoas morreram ainda no local: o motociclista e quatro passageiros que viajavam na van.



Os quatro feridos - o motorista do caminhão, o condutor da van e outros dois passageiros - foram socorridos por equipes de resgate e encaminhados para unidades de saúde da região. O estado de saúde das vítimas não foi divulgado.

Sinistro na BR-232 deixa cinco mortos e ao menos quatro feridos em Belo Jardim. Foto: Divulgação



O motorista do carro passeio não sofreu ferimentos, mas foi submetido ao teste do bafômetro pelos agentes rodoviários. O resultado foi normal, ou seja, negativo para o consumo de bebida alcoólica.



A PRF informou que uma equipe se deslocou até o hospital de Belo Jardim para confirmar o total de feridos e colher novos dados enquanto outra permanece no local aguardando a chegada do Instituto de Criminalística (IC) e do Instituto de Medicina Legal (IML).

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