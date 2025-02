Grávida de oito meses morre pelas mãos das forças israelenses na Cisjordânia ocupada

A- A+

O Ministério da Saúde palestino anunciou a morte de duas mulheres na Cisjordânia ocupada neste domingo (9), pelas mãos das forças israelenses, uma delas grávida de oito meses.

O Exército israelense, por sua vez, disse ter "atacado terroristas" na área.

Soundus Jamal Mohammad Chalabi, de 23 anos, morreu no início da manhã no acampamento de refugiados de Nur Chams, disse o ministério, e seu marido, Yazan Abu Chola, ficou gravemente ferido.

A jovem morreu ao chegar ao hospital.

"As equipes médicas não conseguiram salvar a vida do bebê devido à ocupação [do exército israelense], que impediu a transferência dos feridos para o hospital", acrescentou o ministério em um comunicado.

O casal "estava tentando deixar o acampamento antes que as forças de ocupação entrassem. Eles [a mulher e o bebê] morreram no carro. A mulher e seu bebê caíram como mártires, enquanto o marido foi ferido", disse Murad Alyan, membro do comitê popular do acampamento, à AFP.

O Ministério das Relações Exteriores palestino condenou o que chamou de "crime de execução" e acusou as forças israelenses de "atacar deliberadamente civis indefesos".

Em um incidente separado, Rahaf Fouad Abdullah Al-Ashqar, de 21 anos, morreu no mesmo acampamento, disse o Ministério da Saúde.

O Exército israelense disse que lançou uma operação no acampamento de Nur Chams neste domingo como parte de uma operação maior nos acampamentos vizinhos de Tulkarem e Jenin.

