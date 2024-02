Grávida de sete meses é morta a tiros na garupa de moto, em Bezerros

Uma mulher grávida, com sete meses de gestação, foi morta a tiros na noite dessa segunda-feira (5), em Bezerros, no Agreste de Pernambuco.

O crime aconteceu no momento em que a vítima, identificada como Danielle Nayara Alves de Carvalho, de 29 anos, estava na garupa de uma moto, no bairro Boa Novas.

De acordo com a Polícia Civil do Estado (PCPE), a partir de relatos de testemunhas, a mulher estava em uma motocicleta conduzida pelo companheiro quando o veículo parou em um sinal semafórico.

Nesse momento, suspeitos se aproximaram em outra moto, os emparelharam e um deles atirou contra Danielle. Após os disparos, os criminosos fugiram.

A mulher chegou a ser socorrida para uma unidade de saúde local, mas não resistiu e morreu.

Ainda segundo a PCPE, o caso foi registrado na Delegacia de Caruaru. As investigações seguem até elucidação do crime.