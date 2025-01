Grávida de Taubaté reaparece nas redes sociais após 13 anos

A- A+

Um dos memes mais conhecidos da internet voltou às redes sociais: Maria Verônica Aparecida dos Santos, mais conhecida como a "grávida de Taubaté", apareceu em um novo canal próprio, no YouTube, após 13 anos.

Segundo ela, a aparição em dois vídeos publicados entre 20 e 22 de janeiro, representa seu testemunho com o cristianismo e com Deus. Ela comenta que pecou e que dará seu testemunho completo sobre o ocorrido. "Muitas pessoas me conhecem somente como a grávida de Taubaté, e a partir de hoje quero que me conheçam como Maria Verônica", disse.





Na publicação mais recente, ela fala que, na época do meme, ela já estava afastada da igreja há 7 anos: "Enquanto a mídia fazia o sensacionalismo, eu voltava para a casa do Pai. Na época em que tudo aconteceu, eu não professava a fé católica", completou

Na época, em janeiro de 2012, Maria Verônica fingiu estar grávida de quadrigêmeos, e apareceu em reportagens do Hoje em Dia, além de ter recebido diversos itens de moradores e pessoas que se "compadeceram" com a história.

Em 2017, Chris Flores falou sobre a farsa durante o programa The Noite. "Eu falei: 'gente, não posso fazer o programa porque eu não acho que ela está grávida".



