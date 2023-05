A- A+

Cabo de Santo Agostinho Grávida é baleada em tiroteio e feto de sete meses morre após ser atingido por tiro Tiroteio aconteceu na noite dessa segunda-feira (1º), na Praça do Dendê, no bairro da Charnequinha

Uma mulher grávida de sete meses perdeu o feto após ser foi atingida por um tiro no município do Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife.

Durante o tiroteio, que aconteceu na noite dessa segunda-feira (1º), no bairro da Charnequinha, um homem de 45 anos morreu e outro de 52 anos ficou ferido.

A grávida de 22 anos foi atingida por um tiro nas nádegas e encaminhada ao Hospital Mendo Sampaio, no Cabo. Diante da gravidade, ela foi transferida para o Hospital Barão de Lucena (HBL), na Zona Oeste do Recife.

Na unidade de saúde, a mulher passou por uma cesariana de emergência e identificaram que o tiro atingiu a cabeça no feto, que não resistiu.



A mulher segue internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital, segundo nota do HBL. Ninguém foi preso até o momento.

"A direção do Hospital Barão de Lucena (HBL) informa que a paciente em questão está aos cuidados da equipe multidisciplinar do serviço e no momento segue internada na Unidade Terapia Intensiva. Seu quadro geral de saúde é considerado estável", diz o comunicado.



A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou que um inquérito policial foi instaurado e que as investigações seguem em andamento até o esclarecimento do crime.

"Qualquer informação sobre esta ocorrência, poderá ser repassada para a ouvidoria da Secretaria de Defesa Social, com garantia de sigilo absoluto. A ouvidoria funciona de segunda a sexta, das 7h às 19h, pelos números: 0800-0815001 e (81) 9.9488-3455", afirmou a PCPE.

Veja também

EUA Testemunha em julgamento de Trump acusa ex-presidente de agressão sexual