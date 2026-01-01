A- A+

RIO DE JANEIRO Grávida é detida em Copacabana com 29 celulares e uma máquina fotográfica profissional Suspeita foi conduzida à Delegacia Especial de Atendimento ao Turista (Deat), juntamente com cinco supostas vítimas estrangeiras, sendo polonesas e peruana

Uma mulher grávida em atitude suspeita foi abordada na Avenida Atlântica na madrugada desta quinta-feira (1º) e com ela os agentes da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) encontraram 29 aparelhos celulares e uma máquina fotográfica profissional.

A suspeita foi conduzida pelas equipes à Delegacia Especial de Atendimento ao Turista (Deat), juntamente com cinco supostas vítimas estrangeiras, sendo polonesas e peruanas.

A abordagem aconteceu por volta das 3h, quando agentes posicionados na Avenida Atlântica, próximo ao Copacabana Palace, observaram intensa movimentação acompanhada de gritos em meio à multidão.

Diante da situação, as equipes deslocaram-se imediatamente ao local, onde identificaram uma mulher grávida em atitude suspeita.

Após a abordagem, foi constatado que a mulher estava de posse de 29 aparelhos celulares, uma câmera profissional e uma carteira, todos ocultados em três bolsas com fundos falsos, envoltos em papel alumínio, possivelmente com a finalidade de impedir a emissão de sinal dos dispositivos. A mulher foi conduzida pelas equipes da CATI à Delegacia Especial de Atendimento ao Turista (DEAT), juntamente com cinco vítimas estrangeiras, sendo polonesas e peruanas, para as providências cabíveis.

Balanço das operações

Durante a Operação “Tatuí”, realizada nas madrugadas que antecederam a virada do ano, os agentes da Seop apreenderam centenas de garrafas de vidro e engradados de diversas bebidas. Cerca de 120 veículos foram rebocados entre os dias 30 de dezembro e 1º de janeiro e cerca de 1.550 multas de trânsito foram aplicadas pela Seop e pela Guarda Municipal somente na quarta-feira.

Cerca de cinco toneladas de gelo foram apreendidas, além de mais de duas toneladas de frutas para o preparo de bebidas, milhares de garrafas de vidro, cinco churrasqueiras posicionadas na faixa de areia, dezenas de lonas e cinco estruturas de banheiros montadas de maneira ilegal nas areias (próximo ao palco principal). Mais de 30 barracas e triciclos também foram apreendidas e levadas para o depósito municipal.

A Seop informou ainda que apesar de ter notificado previamente todos os barraqueiros e donos de quiosques para minimizar a criação de “cercadinhos vips” (ocupação irregular de áreas públicas), 19 barraqueiros foram infracionados por irregularidades diversas e 15 cercadinhos desfeitos.

As equipes da Coordenadoria de Ações Territoriais Integradas (Cati) abordaram 370 moradores em situação de rua apenas em Copacabana. Somente um deles aceitou o acolhimento municipal. Mais de 60 pessoas tiveram suas fichas criminais checadas. Trinta objetos perfurocortantes acabaram apreendidos. Ao todo, três pessoas foram conduzidas para delegacias pela Seop.

Dos 1.370 agentes, 471 foram empregados exclusivamente no monitoramento e fiscalização do trânsito. Além disso, a operação contou com o apoio de 90 viaturas, entre carros e motos, além de dez reboques. As equipes também atuaram com foco na fiscalização de ambulantes, especialmente para coibir a venda de garrafas de vidro, quiosques e barraqueiros.

