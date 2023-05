Grávida e feto de sete meses morrem após colisão envolvendo mototáxi e caminhão em Goiana

A- A+

Um mulher de 25 anos, que estava grávida de sete meses, morreu após um acidente de trânsito na PE-09, em Goiana, na Zona da Mata Norte.

A vítima estava com a filha de 1 ano em uma mototáxi, que colidiu com um caminhão na pista, por volta das 19h do domingo (30). A mulher sofreu uma parada cardiorrespiratória no local.



O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e socorreu as vítimas para unidades de saúde.

A mulher e a criança foram levadas para o Hospital Belarmino Correia, em Goiana, já o mototaxista foi encaminhado para o Hospital Miguel Arraes, em Paulista, na RMR.

De acordo com a Prefeitura de Goiana, uma cesariana de urgência foi realizada, mas a gestante e o feto não resistiram e morreram, já a criança de 1 ano não sofreu lesões graves e permanece internada. Não há informações sobre o estado de saúde do motociclista.

O acidente foi registrado na Delegacia Seccional de Goiana, onde as investigações foram iniciadas e seguem até a elucidação do caso.

