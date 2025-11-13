A- A+

AGRESTE Grávida que estava desaparecida é encontrada morta em São Bento do Una; Polícia prende suspeito Júlia Eduarda Andrade dos Santos era mãe de quatro filhos, de 11, 9, 5 e 4 anos, e esperava a quinta

A Polícia Civil de Pernambuco encontrou o corpo de Júlia Eduarda Andrade dos Santos, de 26 anos, nessa quarta-feira (12).

Mãe de quatro crianças, ela estava grávida de quatro meses e havia desaparecido na quarta-feira anterior (5) em São Bento do Una, no Agreste do estado.

A corporação informou ainda que um homem de 43 anos foi preso em flagrante por feminicídio. A polícia ainda não confirmou qual seria a relação desse suspeito com a vítima.

A vítima foi encontrada com golpes de arma branca pelo corpo, ainda de acordo com a Polícia Civil.

"Após realização dos procedimentos cabíveis, o autor ficou à disposição da justiça", completou a Polícia Civil, que efetuou a prisão por meio da Delegacia Seccional de Belo Jardim.

A reportagem entrou em contato com a família de Júlia Eduarda e aguarda informações sobre velório e sepultamento.

Desaparecimento

Em entrevista concedida à Folha de Pernambuco na manhã da terça-feira (11), a irmã de Júlia, Tailanne Stefanie Andrade, de 21 anos, explicou que a jovem foi vista pela última vez saindo de casa, que fica no Loteamento Deus é Fiel. Ela vestia uma blusa azul e um short com bolinhas, e carregava consigo o celular e as chaves da residência.

Júlia saiu de casa por volta das 7h25 para buscar dinheiro com o pai da criança que esperava. De lá, ela seguiria para fazer uma consulta de rotina em uma clínica. Segundo a irmã, já era de costume que isso acontecesse. Essas saídas costumavam durar entre três e quatro horas, mas a jovem sempre voltava para casa.

"Ela sempre buscava o dinheiro perto de onde fazia os exames. Sempre voltava para casa. Segunda-feira da semana retrasada, inclusive, fiquei com os filhos dela para que ela fizesse isso", contou.

Júlia, no entanto, não foi mais vista depois disso. Em meio ao desaparecimento, os filhos da jovem, de 11, 9, 5 e 4 anos, foram os que mais sofreram.

"Ela tem dois filhos com Transtorno do Espectro Autista (TEA). A menina de 9 anos é a que está mais abalada. Ela está se comportando como se estivesse culpada, dizendo que deveria ter saído com a mãe, e que, se tivesse ido, isso não teria acontecido", afirmou Tailanne.



Júlia Eduarda Andrade dos Santos, de 26 anos, estava desaparecida desde a quarta-feira (5) da semana passada, em São Bento do Una, Agreste de Pernambuco | Foto: Cortesia

A irmã, residente no município de Capoeiras, também no Agreste, precisou se deslocar para São Bento do Una para assumir a tutela das crianças, e teve que se desdobrar como pôde. Ela também chegou a receber amparo profissional, além de ajuda de moradores da região, que fizeram doações.



"Júlia é uma pessoa boa. Nunca mexeu com ninguém, nunca fez mal a ninguém. É uma pessoa conhecida na área, nunca teve rixa. Sempre cuidou dos filhos, fez de tudo para que nada faltasse. Desde nova, ela teve que assumir as responsabilidades porque nossos pais morreram muito cedo. Tomou conta de mim e dos nossos irmãos, sempre fomos nós por nós", chegou a afirmar Tailanne, na ocasião.

