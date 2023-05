Grávida tem mal-estar e carro que dirigia bate em traseira de caminhão na BR-408, em Jaboatão

A- A+

Uma gestante ficou levemente ferida após o carro que ela dirigia bater na traseira de um caminhão, na BR-408, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife.



O acidente aconteceu por volta das 8h desta terça-feira (30), no km 100 da rodovia sentido Recife.



De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a mulher, que não teve o nome e idade divulgados, dirigia um carro modelo Sandero, que colidiu com na traseira de um caminhão-baú.

Parte do para-brisa e do para-choque dianteiro do carro de passeio ficaram destruídos. A motorista teve ferimentos leves de estilhaços em uma das mãos.



De acordo com a corporação, a mulher não precisou de atendimento médico.



Aos policiais rodoviários, ela informou que teve um mal-estar enquanto dirigia e acabou provocando o acidente.

