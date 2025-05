A- A+

TRÁFICO DE DROGAS Grávida tenta levar cocaína para Fortaleza em bagagem de mão e termina presa no Aeroporto do Recife Entre Corumbá e São Paulo, ela havia ocultado a droga em suas roupas íntimas

Uma mulher grávida, de 20 anos, moradora de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, foi presa na madrugada de terça-feira (13) com 475 gramas de cocaína em forma pastosa.

A prisão aconteceu no Aeroporto do Recife, no bairro da Imbiribeira, Zona Sul da capital pernambucana.

A Polícia Federal (PF) disse que a mulher tentava levar a droga para Fortaleza, no Ceará. Ela havia pego o entorpecente em Corumbá, no Mato Grosso do Sul, e receberia R$ 2 mil pelo transporte, mas não disse quem a aliciou.

No aeroporto, a passageira foi abordada por policiais federais e teria demonstrado nervosismo e impaciência, quando foi chamada para uma entrevista. Ela foi questionada sobre o que havia na bagagem de mão, mas, segundo a PF, respondeu às perguntas com "bastante insegurança" e entrou "em contradição".

Em seguida, os federais abriram a bolsa da mulher e encontraram uma "substância pastosa", cujo teste resultou positivo para cocaína.

Ainda segundo a PF, a grávida, que tem dois filhos e já foi presa por tráfico de drogas, tinha ocultado a cocaína inicialmente em suas roupas íntimas. Quando fez conexão em São Paulo colocou a droga em sua bagagem de mão.

"Além da droga também foram apreendidos passagem aérea e um aparelho celular", explicou a Polícia Federal.

Por fim, a passageira recebeu a voz de prisão em flagrante e foi conduzida para a Superintendência da Polícia Federal no Cais do Apolo, onde foi autuada por tráfico interestadual de entorpecentes e, caso seja condenada, poderá pegar penas de cinco a 15 anos de reclusão.

A suspeita foi encaminhada posteriormente à audiência de custódia, onde teve a prisão em flagrante convertida para preventiva. Ela foi encaminhada à Colônia Penal Feminina do Bom Pastor, no bairro da Iputinga, Zona Oeste do Recife.

Veja também