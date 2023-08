Gravidez em 20 gotas? Remédio 'milagroso' divulgado nas redes foi proibido pela Anvisa; entenda

A- A+

O complexo vitamínico Vita Baby Gotas viralizou nas redes sociais ao prometer "efeitos milagrosos" na luta contra infertilidade feminina e masculina. O suplemento alimentar líquido, como é definido pelo fabricante, ganhou fama por supostamente solucionar problemas reprodutivos ao consumir apenas 20 gotas por dia, de dois a seis meses. Porém, ao Globo, a Anvisa confirmou ter proibido a venda da solução e negado suas atribuições terapêuticas.

No Tiktok, a hashtag com o nome do produto é repleta de vídeos que reforçam as promessas da marca, como a regulação da menstruação, prevenção contra abortos espontâneos, tratamento de miomas e até mesmo reversão de laqueaduras - uma cirurgia que só pode ser revertida com outro procedimento cirúrgico. A decisão da Anvisa é de 10 de marco deste ano.

“Esse é o tratamento que pode te ajudar a se tornar mãe”, dizem os vídeos divulgados. Em apenas uma dessas publicações, há mais de 50 comentários de mulheres buscando um local para adquirir o produto. Todas são direcionadas para o portal de compras do complexo vitamínico, que custa a partir de R$ 129.

No site oficial de revenda do complexo, a lista de ingredientes indica presença de tocoferol, colicalciferol, biotina, entre outras vitaminas. A Anvisa ainda não se pronunciou sobre riscos das substâncias.

"Produzido de raízes e plantas, rica em vitaminas, minerais, proteínas, fibras e outros elementos que ajudam o organismo em questões como o aumento da fertilidade", diz o portal de vendas.

Além das mulheres, o produto promete ainda ser útil para problemas de fertilidade em homens, como baixa mobilidade de espermatozoides, alterações hormonais e até mesmo aumentar o estímulo sexual.

Por meio de nota, a Anvisa afirmou que o produto Vita Baby não tem registro no órgão como um medicamento e, por isso, qualquer alegação terapêutica é indevida. "Somente medicamentos registrados podem fazer a alegações do tipo, por isso, a agência reguladora proibiu as propagandas de cunho medicinal do Vita Baby em março desse ano".

A equipe de reportagem tentou contato com a empresa responsável pela produção e venda do Vita Baby, mas ainda não obteve qualquer retorno.

