TRAGÉDIA Grécia: 18 migrantes prováveis encontrados mortos em incêndio florestal Corpos foram encontrados perto da fronteira com a Turquia

Dezoito pessoas, provavelmente migrantes, foram encontrados mortos nesta terça-feira (22) em uma floresta devastada pelas chamas no nordeste da Grécia, anunciaram os bombeiros.

Os corpos foram encontrados no parque nacional Dadia, perto da fronteira com a Turquia, informaram o porta-voz dos bombeiros, Yiannis Artopios, na televisão, mencionando um local escolhido com frequência pelos migrantes para entrar na Grécia.

