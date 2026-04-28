Grécia: atirador abre fogo contra dois locais no centro de Atenas e deixa feridos
De acordo com relatos iniciais, o suspeito seria um homem de 89 anos, que segue sendo procurado pela polícia
Um atirador abriu fogo em dois locais no centro de Atenas, na Grécia, nesta terça-feira, 28, deixando vários feridos, informaram autoridades gregas. As informações preliminares foram divulgadas pelo canal britânico Sky News.
De acordo com relatos iniciais, o suspeito seria um homem de 89 anos, que segue sendo procurado pela polícia. Ele teria iniciado o ataque com uma espingarda em um escritório da previdência social na capital grega, onde um funcionário foi atingido.
Ainda conforme as autoridades, em seguida, o mesmo homem teria feito disparos no térreo de um prédio de um tribunal em Atenas, onde outras pessoas também ficaram feridas. Imagens exibidas pela emissora estatal ERT News mostram equipes de resgate transportando ao menos três vítimas para ambulâncias no local.
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O motivo do ataque ainda não foi esclarecido. Testemunhas descreveram o suspeito como alto, magro e vestindo um sobretudo azul, sob o qual escondia a arma.
Relatos da imprensa local indicam que, após os disparos no tribunal, o homem teria jogado envelopes com documentos no chão, afirmando que aqueles papéis explicariam as razões de sua ação.