MUNDO

Grécia enfrenta mais de 20 incêndios

Os incêndios deixaram três mortos desde sexta-feira (9), dois deles turistas vietnamitas

Bombeiros lutam contra um incêndio florestal que irrompeu em Ierápetra, na ilha de Creta, no sul da GréciaBombeiros lutam contra um incêndio florestal que irrompeu em Ierápetra, na ilha de Creta, no sul da Grécia - Foto: Costas Metaxakis / AFP

A Grécia enfrenta nesta quarta-feira mais de 20 incêndios em "um dia muito difícil" devido às rajadas de vento violentas, informou o porta-voz dos bombeiros, Vassilis Vathrakoyannis.

Durante a manhã de quarta-feira, 33 aviões e 4.850 bombeiros foram mobilizados em todas as frentes, indicou Vathrakoyannis.

O corpo de bombeiros informou que o país tem 23 incêndios ativos, um deles perto de Patras, a terceira maior cidade do país.

"Sem dúvida, estas são as 24 horas mais difíceis de luta contra o fogo", declarou o presidente da União de Oficiais de Bombeiros, Kostas Tsigas, ao canal local ERT.

"Somente ontem foram 82 incêndios, um número muito elevado que, combinado com os ventos violentos, a seca e as temperaturas elevadas, criaram enormes dificuldades", afirmou Tsigas.

Desde a semana passada, a Grécia registra ventos de mais de 80 km/h. Os incêndios deixaram três mortos desde sexta-feira, dois deles turistas vietnamitas.

O serviço meteorológico nacional prevê que as temperaturas devem atingir 40ºC nesta quarta-feira em algumas regiões do país, em particular na zona oeste do Peloponeso.

