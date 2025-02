Grécia fecha escolas e aciona equipe de emergência por risco de grande terremoto

A- A+

Um pico na atividade sísmica em Santorini, uma ilha vulcânica localizada na Grécia, alerta para a possibilidade da região ser atingida por um terremoto potencialmente perigoso. Escolas foram fechadas e equipes de emergência enviadas à ilha e a outros arquipélagos próximos. Todas são destinos populares entre os turistas.

A região foi atingida por mais de 200 terremotos submarinos nos últimos três dias com magnitude variando entre 4,3 e 4,7. Apesar de não estarem relacionados ao vulcão adormecido de Santorini, especialistas afirmam que o padrão de atividade sísmica é motivo de preocupação.

"Essas medidas são de precaução, e as autoridades permanecerão vigilantes", disse o Ministro da Proteção Civil Vasilis Kikilias na noite do domingo, 2, após uma reunião de emergência do governo em Atenas. "Pedimos aos cidadãos que sigam rigorosamente as recomendações de segurança para minimizar os riscos."

Moradores e visitantes foram aconselhados a evitar grandes aglomerações em ambientes fechados, enquanto hotéis foram instruídos a esvaziar as piscinas para diminuir os danos potenciais aos edifícios causados por um terremoto.

A sequência atual de terremotos pode indicar um evento maior iminente.

"Todos os cenários permanecem abertos", afirma o sismólogo Gerasimos Papadopoulos.

"O número de tremores aumentou, as magnitudes subiram e os epicentros se deslocaram para o nordeste Embora sejam terremotos tectônicos, não vulcânicos, o nível de risco aumentou."

"Somos obrigados a fazer preparativos. Mas estar preparado para algo não significa que isso vai acontecer", pontuou o prefeito de Santorini, Nikos Zorzos.

