Grécia investirá 28 bilhões de dólares em defesa até 2036

A Grécia investirá 26 bilhões de euros (160 bilhões de reais) até 2036 na modernização de suas capacidades militares, informou uma fonte do Ministério da Defesa nesta segunda-feira (17).

O primeiro ministro Kyriakos Mitsotakis apresentará em 2 de abril ao Parlamento os detalhes do plano de 11 anos para reformar as Forças Armadas.

"No total, o novo programa de armamento do país prevê um gasto médio de 2,16 bilhões de euros por ano (13,4 bilhões de reais). No total, quase 26 bilhões de euros até 2036", declarou a fonte à AFP.

As reformas previstas foram apresentadas em novembro pelo ministro da Defesa Nikos Dendias que declarou que a Grécia precisava se modernizar para poder enfrentar os desafios de defesa do século XXI.

Um elemento central do programa é um sistema de defesa antiaérea multidirecional denominado Escudo de Aquiles, que integra tecnologia antimísseis, antidrones e antiaérea.

O programa também inclui a compra de 20 caças F-35.

A Grécia é um dos quatro únicos países da Otan que dedicam mais de 3% de seu Produto Interno Bruto a gastos de defesa, uma estratégia motivada em grande medida pelas antigas tensões com seu vizinho, Turquia.

Dentro da Otan, apenas Polônia, Estônia e Letônia gastam mais em defesa do que a Grécia.

França, Alemanha e Polônia também anunciaram recentemente que buscam reforçar suas capacidades de defesa.

