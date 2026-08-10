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Europa

Grécia luta contra novo incêndio perto de Atenas

Mais de 170 bombeiros e quase 40 veículos foram mobilizados para lutar contra as chamas em Kouvaras, a 60 km ao sudeste da cidade, na região da Ática

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Bombeiros trabalham para extinguir um incêndio florestal que assola a região de Megara, a oeste de Atenas, há quatro dias, em 3 de agosto de 2026Bombeiros trabalham para extinguir um incêndio florestal que assola a região de Megara, a oeste de Atenas, há quatro dias, em 3 de agosto de 2026 - Foto: Aris Oikonomou/AFP

Um novo incêndio florestal começou nesta segunda-feira (10) ao sudeste de Atenas, alimentado por fortes ventos de mais de 70 km/h, informaram os bombeiros.

Mais de 170 bombeiros e quase 40 veículos foram mobilizados para lutar contra as chamas em Kouvaras, a 60 km ao sudeste de Atenas, na região da Ática.

"Dois aviões-tanque e quatro helicópteros participam das operações", afirmaram os bombeiros.

A Proteção Civil também ordenou a evacuação de Agios Stylianos, um vilarejo próximo a Kouvaras.

Segundo a emissora pública ERT News, os aviões e os helicópteros enfrentam dificuldade para sobrevoar a área do incêndio devido às rajadas de vento "que mudam de direção".

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Este é o segundo incêndio próximo a Atenas neste verão (hemisfério norte), depois do registrado ao noroeste da capital grega que queimou mais de 11.000 hectares.

Devido aos fortes ventos de até 130 km/h, os bombeiros levaram cinco dias para controlar este incêndio. Dois pilotos morreram durante uma colisão entre dois helicópteros quando combatiam as chamas.

A Grécia continua em alerta máximo e várias regiões são consideradas como de risco muito elevado de incêndio.

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