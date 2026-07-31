Grécia ordena evacuação de parte de subúrbio de Atenas
Incêndio começou em uma montanha perto de Haidari, localizada a 11 km do centro da capital grega, de acordo com os bombeiros
A Grécia ordenou a evacuação preventiva de parte de um subúrbio a oeste de Atenas nesta sexta-feira (31) devido a um incêndio florestal, segundo uma mensagem enviada pela Defesa Civil nos celulares.
O incêndio começou em uma montanha perto de Haidari, localizada a 11 km do centro da capital grega, de acordo com os bombeiros.
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Simultaneamente, os bombeiros gregos combatiam um incêndio florestal que consumia partes da ilha turística de Creta, em um verão marcado por ondas de calor e seca na Europa.
O calor extremo, que os cientistas atribuem à mudança climática causada pela atividade humana, ressecou a vegetação e os solos em todo o continente europeu, aumentando o risco de incêndios florestais.