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Internacional

Grécia ordena evacuação de parte de subúrbio de Atenas

Incêndio começou em uma montanha perto de Haidari, localizada a 11 km do centro da capital grega, de acordo com os bombeiros

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Incêndo florestal afeta a ilha grega de CretaIncêndo florestal afeta a ilha grega de Creta - Foto: Costas Metaxakis/AFP

A Grécia ordenou a evacuação preventiva de parte de um subúrbio a oeste de Atenas nesta sexta-feira (31) devido a um incêndio florestal, segundo uma mensagem enviada pela Defesa Civil nos celulares.

O incêndio começou em uma montanha perto de Haidari, localizada a 11 km do centro da capital grega, de acordo com os bombeiros.

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Simultaneamente, os bombeiros gregos combatiam um incêndio florestal que consumia partes da ilha turística de Creta, em um verão marcado por ondas de calor e seca na Europa.

O calor extremo, que os cientistas atribuem à mudança climática causada pela atividade humana, ressecou a vegetação e os solos em todo o continente europeu, aumentando o risco de incêndios florestais.

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