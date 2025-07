Grécia resgata centenas de migrantes durante fim de semana, alguns desembarcando em praia; vídeo

A- A+

Autoridades gregas resgataram mais de 500 migrantes no fim de semana em diversas operações nas ilhas de Creta e Gavdos, no sul do país. Os resgates ocorrem em meio a um aumento expressivo de chegadas pelo mar, especialmente de embarcações que partem do nordeste da Líbia.

Em uma das cenas que repercutiram nas redes sociais, dezenas de migrantes foram filmados saltando de um barco e correndo pela areia na praia de Diskos, ao sul de Creta, enquanto turistas e moradores locais tomavam sol.

O vídeo, registrado no domingo, mostra o grupo aglomerado em uma pequena embarcação antes de desembarcar na costa. A operação de maior escala aconteceu no mesmo dia, quando mais de 430 migrantes foram encontrados à deriva a cerca de 25 milhas náuticas ao sul de Gavdos — a ilha mais meridional da Grécia.

Segundo a Guarda Costeira, os migrantes vinham da Líbia, ponto frequente de partida rumo à Europa.

Landing of illegal migrants on Sunday morning at Diskos beach, west of Lenta in the south of Heraklion Prefecture, Greece, in front of locals and tourists. pic.twitter.com/XzDp83JdiU — Greek City Times (@greekcitytimes) July 6, 2025

Outros resgates também foram registrados no domingo. A agência europeia de fronteiras, Frontex, socorreu 96 pessoas em dois barcos nas proximidades de Creta. Horas antes, 67 refugiados foram localizados desembarcando de uma embarcação com bandeira das Ilhas Marshall e levados ao porto de Paleochora, em Chania.

Em Kala Limeni, região de Heraclião, 73 pessoas foram resgatadas de um navio cargueiro com bandeira portuguesa. Também foram encontrados 96 migrantes na praia de Loutra e outros 67 na área de Lentas.

Desde o início do ano, cerca de 7.300 migrantes chegaram a Creta e Gavdos — número bem superior aos menos de 5.000 registrados em todo o ano passado. Mais de 2.500 dessas chegadas ocorreram apenas desde junho.

Com infraestrutura limitada, Gavdos tem abrigado os migrantes em prédios municipais, enquanto muitos são transferidos para Creta. Entre os resgatados, estão cidadãos do Oriente Médio, Norte da África e do Sul da Ásia — incluindo egípcios e bengaleses, oriundos de regiões marcadas por conflitos e pobreza.

O aumento nas chegadas reacendeu o debate sobre segurança de fronteiras e responsabilidades humanitárias na Europa. Diante da pressão, o chanceler grego, George Gerapetritis, visitou no domingo o comandante do leste da Líbia, Khalifa Haftar, e afirmou esperar avanços nas relações bilaterais para conter o fluxo migratório.

Atenas também anunciou o envio de duas fragatas navais para patrulhar as águas próximas à Líbia e apelou por maior cooperação entre Trípoli, Grécia e União Europeia para impedir que embarcações deixem o país rumo à Europa.

Gerapetritis deve se reunir com o governo líbio reconhecido pela ONU em 15 de julho. O tema também foi tratado pelo primeiro-ministro Kyriakos Mitsotakis com líderes da UE em Bruxelas no mês passado. Desde a queda do ex-líder Muamar Kadhafi, em 2011, a Líbia permanece dividida entre administrações rivais, servindo de rota perigosa para milhares de migrantes que buscam refúgio na Europa.

Veja também