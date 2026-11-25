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Europa Grécia tem dia de greve para exigir aumentos salariais Balsas e navios também permanecerão atracados por 24 horas

Várias categorias na Grécia, em particular no setor público, entraram em greve nesta quarta-feira (25) por 24 horas para exigir aumentos salariais e medidas contra o custo de vida elevado.

Manifestações estão programadas para todo o país, convocadas, entre outros, pela Confederação de Sindicatos do Setor Público (ADEDY), que exige aumentos substanciais dos salários para compensar a perda de poder aquisitivo.

Os transportes também foram afetados em todo o país, com paralisações no metrô de Atenas no início da manhã e depois a partir das 18h00 locais (13h00 de Brasília), além de interrupções nas linhas de trens suburbanos.

As balsas e navios também permanecerão atracados por 24 horas.

A greve de funcionários de telecomunicações responsáveis pelos serviços de informação aérea provocou o cancelamento de voos em 15 aeroportos regionais.

A Grécia deve registrar este ano um crescimento de 1,8%, contra 1,1% no conjunto da zona do euro, segundo a Comissão Europeia.

No entanto, os salários continuam baixos: o salário mínimo, apesar do reajuste nos últimos anos, é de 968 euros (6.200 reais) brutos por mês.

Muitos gregos enfrentam um forte aumento nos preços dos imóveis e uma inflação que acelerou consideravelmente, a 5,7% em termos anuais em outubro, segundo dados oficiais.

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