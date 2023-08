A- A+

Grécia Grécia volta ao clube do grau de investimento 13 anos após crise do euro Agência Scope Ratings eleva nota de crédito do país, e outras entidades vão rever classificação em setembro

O status de grau de investimento da Grécia foi restaurado pela Scope Ratings, o que comprova seu progresso na recuperação das finanças públicas, 13 anos depois de ter se tornado o primeiro membro da zona do euro a ser rebaixado para a categoria "junk".

A decisão ajuda a colocar um ponto final na crise da dívida que eclodiu em 2010 e exigiu três programas de resgate internacional, uma vez que a adesão da Grécia à zona do euro, hoje com 20 membros, foi questionada.

A elevação ocorre também na esteira da reeleição retumbante do primeiro-ministro Kyriakos Mitsotakis, que prometeu finanças públicas sólidas e a continuação das reformas econômicas iniciadas há quatro anos.

"Uma trajetória estável de declínio da dívida pública, sustentada por inflação alta, crescimento econômico real acima do potencial, juros baixos da carteira de dívida vigente e obtenção de superávits fiscais primários” está entre os impulsionadores da atualização, disse Scope em uma declaração elevando o rating soberano grego para BBB- de BB+.

A agência também citou "o apoio institucional europeu sustentado para a Grécia", acrescentando que "as classificações de crédito permanecem desafiadas", principalmente devido à alta dívida do governo.

A elevação do rating era amplamente esperada pelos investidores, que têm comprado os títulos do país com rendimentos mais baixos do que os de seus pares com grau de investimento, como a Itália, tornando-os os de melhor desempenho da zona do euro este ano. Essa é uma reviravolta depois que muitos foram queimados na maior reestruturação soberana da história.

Os analistas esperam que outras agências de classificação sigam o exemplo da Scope nos próximos meses, com o presidente Mitsotakis visando atualizações até o fim do ano. Antes do anúncio da Scope, a Rating and Investment Information, do Japão, foi a primeira avaliadora de crédito a elevar a Grécia ao grau de investimento.

Em comunicado, o Ministério das Finanças disse que "continuará com a mesma política de seriedade e responsabilidade fiscal, que é a única base estável para o desenvolvimento da economia grega".

