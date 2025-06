Green Paperless recebe Selo Empresa Verde 2025 por práticas ESG no setor de saúde

A- A+

A Green Paperless, healthtech pernambucana especializada em soluções para eliminação do uso de papel em instituições de saúde, foi contemplada com o Selo Empresa Verde 2025 - certificação concedida pelo Governo de Pernambuco, por meio da Junta Comercial de Pernambuco (Jucepe), em reconhecimento às empresas que adotam práticas ambientais, sociais e de governança (ESG) estruturadas em sua gestão.

A cerimônia oficial de entrega do selo foi realizada no início de junho, no Palácio do Campo das Princesas, no bairro de Santo Antônio, área central do Recife.

Raquel Lyra com representantes das empresas vencedoras do Selo Empresa Verde 2025 | Foto: Dayana Shakra

Concedido em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade e com a Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH), o Selo Empresa Verde reconhece organizações de todos os portes que integram estratégias sustentáveis de maneira contínua.

A iniciativa reforça a importância de ações corporativas alinhadas aos desafios climáticos e à agenda ambiental.

A Green Paperless se destaca por desenvolver tecnologias que digitalizam documentos e processos no setor de saúde, reduzindo significativamente a dependência do papel e, consequentemente, o impacto ambiental dessas instituições.

“Esse reconhecimento reforça o compromisso da Green com um futuro mais sustentável. O cuidado com o meio ambiente está entre os nossos principais pilares. Nosso propósito é transformar a forma como as instituições de saúde se relacionam com o papel. Ao recebermos este selo, renovamos nosso compromisso com o progresso da sociedade e com a preservação do planeta”, afirmou o CEO da Green Paperless, Genilson Cavalcante.

Priscila Krause, vice-governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, governadora de Pernambuco, Genilson Cavalcante, CEO da Green Paperless, e Ana Luíza Gonçalves Ferreira da Silva, Secretária estadual de Meio Ambiente | Foto: Yacy Ribeiro

Tecnologia que reduz papel, custos e otimiza o trabalho

Somente em 2024, as soluções desenvolvidas pela Green Paperless permitiram a redução de 67% do uso de papel em instituições de saúde e uma economia de 67,2% nos custos associados a esses materiais.

Com a digitalização dos processos, os profissionais passaram a lidar com informações armazenadas em nuvem e redirecionaram, em média, 528 horas de trabalho, antes dedicadas a atividades manuais, para tarefas mais estratégicas.

Com sede no Recife, a Green Paperless integra o Ecossistema MV, empresa líder no desenvolvimento de softwares para saúde na América Latina.

A healthtech também é reconhecida pelo selo ODS do programa 2030 Today, e atua em países como Brasil, Guatemala, Panamá, Costa Rica e Uruguai, promovendo transformação digital desde a recepção até o envio eletrônico de dados para operadoras de planos de saúde.

