MUNDO Greta Thunberg cancela visita a festival escocês para boicotar patrocinador As 3.000 vagas para o evento, intitulado "Não é tarde demais para mudar o mundo", foram vendidas em menos de 24 horas

A ativista ambiental sueca Greta Thunberg cancelou, nesta sexta-feira (4), sua participação no festival do livro de Edimburgo, citando os investimentos de um patrocinador do evento em combustíveis fósseis.

“Não posso participar de um evento patrocinado por Baillie Gifford, que investe maciçamente em combustíveis fósseis”, disse a jovem, que deveria fazer um discurso no dia 13 de agosto no festival.

As 3.000 vagas para o evento, intitulado "Não é tarde demais para mudar o mundo", foram vendidas em menos de 24 horas.

Denunciando "esforços de 'greenwashing' da indústria de combustíveis fósseis, inclusive por meio do financiamento de eventos culturais", a ativista disse que "não posso, nem quero ser parte de eventos que aceitem esse tipo de associação".

"Greenwashing" é uma estratégia de comunicação empresarial que consiste na criação de uma imagem ecológica responsável.

A empresa de investimentos Baillie Gifford respondeu que apenas "2% do dinheiro de seus clientes" foi investido em empresas envolvidas em combustíveis fósseis, em comparação com "11%, em média, para o conjunto do mercado".

O diretor do festival, Nick Barley, expressou sua decepção, mas "respeita totalmente" a decisão de Greta Thunberg e compartilha sua opinião de que o progresso na luta contra o aquecimento global "não é suficiente".

