Greta Thunberg é presa durante manifestação em Bruxelas

A- A+

A ativista ambiental sueca Greta Thunberg foi detida neste sábado (5) em Bruxelas, na Bélgica, junto com dezenas de manifestantes, por bloquear o trânsito durante um protesto contra os subsídios às energias fósseis.

Thunberg, que já foi presa por desobediência civil em protestos anteriores, foi levada pela polícia belga após se recusar a deixar o local de uma mobilização, segundo a AFP.

A ativista de 21 anos integrava um grupo de manifestantes que se separou de um protesto organizado pelo movimento United for Climate Justice para pedir à União Europeia (UE) que acabasse com os subsídios aos combustíveis fósseis.

O objetivo é alcançar a neutralidade de carbono até 2050, mas essa meta "não ocorrerá sem uma eliminação imediata dos subsídios aos combustíveis fósseis", escreveram ativistas da luta contra a a mudança climática, cientistas e economistas em uma carta aos líderes da UE.

"Até que as mudanças necessárias sejam introduzidas, as pessoas continuarão saindo às ruas para fazer com que nossas vozes sejam ouvidas e cobrar responsabilidades", acrescentaram.

Veja também

REPRATIAÇÃO Voo da FAB com 229 brasileiros deixa Beirute rumo ao Brasil