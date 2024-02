Greta Thunberg junta-se a protesto contra construção de rodovia na França

A- A+

A ativista ambiental sueca Greta Thunberg juntou-se, neste sábado (10), a uma manifestação contra a construção de uma rodovia no sudoeste da França, observaram jornalistas da AFP. A militante de 21 anos apareceu no local vestindo uma capa de chuva rosa, um capuz cinza e uma kufiya palestina no pescoço.

A delegação internacional da qual faz parte chegou a Saïx, perto da cidade de Castres, no sul do país, para participar nos protestos previstos para sábado e domingo.

Os ativistas se opõem à controversa construção da rodovia A69 entre as cidades de Toulouse e Castres.O projeto, que visa promover a conexão de uma zona rural, divide a classe política e tem encontrado firme oposição de ambientalistas, que se manifestaram no local em diversas ocasiões nos últimos meses.

Os organizadores esperam reunir neste fim de semana entre 500 e 1.000 pessoas, para participarem de workshops, mesas redondas e concertos. Mas o tempo chuvoso e a intervenção das forças de segurança na sexta-feira diminuíram as expectativas.

A ação de protesto ocorre em terrenos florestais privados, que são objeto de litígio relativo à sua desapropriação devido à construção da rodovia.

Na sexta-feira (9), as autoridades locais proibiram as manifestações do fim de semana, alegando "risco de grande desordem pública".

Pouco depois, quando os ativistas preparavam esses protestos, uma centena de policiais foram destacados para perto da área. Jornalistas da AFP testemunharam duas detenções e disparos de gás lacrimogêneo.

