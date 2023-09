Greta Thunberg será julgada novamente por "resistência à autoridade"

A- A+

A ativista climática sueca Greta Thunberg vai ser julgada novamente por “resistência à autoridade” na sequência de uma ação no final de julho no porto de Malmo, no sul da Suécia, anunciou esta sexta-feira o gabinete do procurador da cidade. Inicialmente, a data prevista para o julgamento está marcada para 27 de setembro.

Em 24 de julho, a ativista foi condenada ao pagamento de multa por desobedecer à polícia durante um bloqueio no mesmo porto em 19 de junho. Naquele dia, Thunberg juntamente com outros ativistas bloquearam o acesso ao porto de Malmo para protestar contra o uso de combustíveis fósseis e recusaram-se a obedecer às ordens policiais.

Horas depois de seu primeiro teste, ele realizou uma ação idêntica.



“A manifestação não foi autorizada e provocou o bloqueio do trânsito. A jovem se recusou a obedecer às ordens da polícia para sair do local”, disse a promotora Isabel Ekberg. “Este é, portanto, um caso de resistência à autoridade.”

A ativista de 20 anos critica os decisões políticos e os governos pela sua inação em questões climáticas. No início de agosto cancelou a sua participação na feira do livro de Edimburgo devido aos investimentos de um patrocinador em combustíveis fósseis.

Veja também

TEMPESTADE Três pontos para entender as inundações mortais na Líbia