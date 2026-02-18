Qua, 18 de Fevereiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta12/02/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Internacional

Greve de fome de familiares de presos políticos na Venezuela entra no 5º dia

Parlamento venezuelano deve retomar o debate sobre anistia nesta quinta (19)

Reportar Erro
Elas pedem "liberdade para todos os presos políticos, porque não são criminosos"Elas pedem "liberdade para todos os presos políticos, porque não são criminosos" - Foto: JUAN BARRETO / AFP

A greve de fome de familiares de presos políticos em Caracas entrou, nesta quarta-feira(18), em seu quinto dia, às vésperas de o Parlamento venezuelano retomar o debate sobre uma anistia que especialistas consideram limitada.

Sob um toldo vermelho, cinco mulheres, de um grupo inicial de dez, permanecem deitadas em colchões sobre o asfalto. Estão fracas e mal conseguem ficar de pé.

Um quadro registra a contagem das horas acumuladas por esse protesto iniciado em 14 de fevereiro.

Leia também

• Cidades dos EUA resistem aos planos de Trump de encarcerar imigrantes em armazéns

• França prende mais duas pessoas pela morte de ativista de extrema direita

• Morre Leila Shahid, ex-representante palestina na UE e na França

A greve é “até onde meu corpo aguentar”, disse à AFP Narwin Gil, familiar de um preso em celas da Polícia Nacional em Caracas, conhecidas como Zona 7.

Elas pedem “liberdade para todos os presos políticos, porque não são criminosos”.

A Assembleia Nacional ainda não divulgou a pauta da sessão de quinta-feira, embora se espere que retome o debate para aprovar a lei de anistia promovida pela presidente interina Delcy Rodríguez.

Rodríguez governa sob pressão dos Estados Unidos, que capturaram Nicolás Maduro em uma operação militar em 3 de janeiro.

O debate legislativo foi suspenso na quinta-feira passada por falta de acordo sobre um artigo que – tal como está redigido – não se traduziria na libertação imediata de todos os presos políticos.

“Não estamos esperando lei de anistia”, argumentou Gil, que insiste que seu cunhado, José Gregorio Farfán, é inocente e nunca deveria ter sido preso. “Estamos esperando a liberdade de nossos familiares”.

O médico Rafael Arreaza, que foi ministro da Saúde entre 1996 e 1999, visitou as grevistas pela manhã. “Depois de 100 horas sem comer, as alterações em todo o organismo se manifestam de forma muito clara”, disse.

“Tive de retirar uma senhora da greve porque apresentou uma crise hipertensiva muito grave”, acrescentou.

A própria Gil disse que quase desmaiou. “Fiquei muito fria, o coração começou a bater muito forte, mas minhas companheiras de luta me ajudaram e eu me estabilizei”.

Arreaza explicou que negocia o fim da greve de fome em troca de que lhe seja permitido entrar na prisão e avaliar o estado de saúde dos presos políticos.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter