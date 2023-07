Greve de ônibus: audiência para debater paralisação acontece nesta terça (25)

A- A+

Uma audiência pública na Justiça do Trabalho aconteceu na tarde desta segunda (24), no Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região (TRT 6ª Região), entre os rodoviários e os empresários de ônibus para tentar uma conciliação e evitar a greve de motoristas, prevista para quarta-feira (26).

Compareceram na reunião o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários Urbanos de Passageiros do Recife e Região Metropolitana, e o Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado de Pernambuco (Urbana-PE). O Grande Recife Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM) também foi "convidado" para a audiência, mas não enviou nenhum representante.

De acordo com a assessoria do TRT-6, a intimação deve ser vista como um convite, sem obrigação de ser atendido, já que as negociações entre as duas categorias ainda não chegaram oficialmente ao tribunal. Outra audiência foi marcada para esta terça-feira (25), às 8h, no mesmo local, para bater o martelo em relação à greve.

Greve na quarta-feira (26)

Os motoristas de ônibus da Região Metropolitana do Recife vão entrar em greve nesta quarta-feira (26), caso não haja nenhum acordo na audiência. A paralisação vai atingir, pelo menos, 1,6 milhão de passageiros que dependem do sistema diariamente no Grande Recife.

Os rodoviários estão reivindicando um aumento real de 10%, a inflação, piso salarial para os setores de manutenção e administrativo, aumento da cesta básica para R$ 400 e do vale-refeição para R$ 600, entre outras reinvindicações.

"Tem mais de um mês e 15 dias que entregamos a pauta de reinvidicação. Foi entregue no dia 2 de junho e até os dias atuais eles não trazem uma contraproposta. Sinal claro de que eles não querem avançar. A categoria está revoltada diante de tanto desrespeito, muitas desvalorizações a esses profissionais e a greve continua mantida, aguardando o desfecho da audiência desta terça", pontua Aldo Lima, presidente do Sindicato dos Rodoviários.

Veja também

Itália Onda de calor gera cortes de água e energia na Sicília