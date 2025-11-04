A- A+

MOBILIDADE Greve do metrô: assembleia nesta quarta (5) pode decretar fim da paralisação A categoria apresentou um plano emergencial com 10 itens para a Companhia Brasileira de Trens Urbanos, que deve levar a proposta ao Governo Federal

A greve dos metroviários de Pernambuco, iniciada na última segunda-feira, pode chegar ao fim. Ao menos é essa a expectativa do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região (TRT-6). Em encontro realizado na tarde de ontem, na sede do órgão, envolvendo representantes do Sindicato dos Metroviários de Pernambuco (Sindmetro-PE) e da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), o desembargador e vice-presidente do Tribunal, Eduardo Pugliesi, indicou que a tendência é que o fim da paralisação ocorra a partir das 0h de amanhã, após assembleia geral da categoria, marcada para hoje, às 18h.

De acordo com Pugliesi, que presidiu a reunião de conciliação entre o Sindmetro e a concessionária, a categoria apresentou um plano emergencial com 10 itens para a CBTU, que deve levar a proposta ao Governo Federal. A Companhia terá aproximadamente 40 dias para analisar as propostas emergenciais da categoria junto ao Ministério das Cidades, que é o órgão supervisor da gestão, e da Casa Civil, que define todas as ações orçamentárias.

"Foi uma reunião de muito sucesso, extremamente efetiva, num ambiente transparente e democrático. É de compreensão coletiva, tanto do sindicato quanto da CBTU, que a greve é um movimento que causa muito sofrimento para os usuários, mas também que é preciso fazer reformas no sistema, sobretudo depois do episódio do dia 25 de outubro. Temos um encaminhamento muito positivo. O acordo não foi fechado hoje porque o sindicato tem que ouvir a categoria, mas a assembleia já está convocada para amanhã, às 18h", afirmou o vice-presidente do TRT-6.

Reunião de conciliação entre o Sindicato dos Metroviários de Pernambuco (Sindimetro-PE) e a concessionária, realizada na tarde desta terça (3), na sede do TRT-6. Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco.

Fim da greve

Para Eduardo Pugliesi, a expectativa é de que o sindicato seja favorável a um acordo pelo fim da greve ainda nesta quarta-feira (5).

"Fizemos uma proposta de encaminhamento deste tribunal e do Ministério Público do Trabalho e estamos muito muito confiantes. Eu diria que se fosse para resolver entre os presentes desta reunião, o presidente do Sindimetro, Luíz Soares, e o diretor de planejamento e relações institucionais da CBTU, Eduardo Coimbra, que veio de Brasília para participar dessa reunião, mostrando a importância de se resolver esse esse esse conflito, eu diria que o assunto estaria resolvido. Vamos aguardar com serenidade e equilíbrio a assembleia que ocorrerá amanhã, mas o encaminhamento deve ser no sentido de amanhã à 0h as atividades serem retomadas integralmente", completou o desembargador. O desembargador e vice-presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região (TRT-6), Eduardo Pugliesi. Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco.

CBTU concorda

O diretor de planejamento e relações institucionais da CBTU, Eduardo Coimbra, alegou que a concessionária "não tem nenhum tipo de preocupação em concordar com a proposta" emergencial da categoria, por entender que ela já está incluída no arcabouço das propostas que a companhia já vem fazendo junto aos govenos Federal e Estadual.

"Nós reiteramos que, muito embora respeitamos a posição do sindicato, não concordamos com a greve porque entendemos como prejudica a cidade do Recife e os usuários. Com relação às propostas, nós entendemos que elas já fazem parte de um plano que a secretaria tem apresentado, tanto para o Governo Federal, quanto pelo Governo Estadual, entendendo a necessidade de reforma e revitalização do sistema de metrô de Recife", declarou o diretor.

Coimbra também ressaltou que, com relação aos orçamentos, um dos motivo da greve, a CBTU gente tem privilégiado o Metrô do Recife, mesmo com recursos escassos. "Sabemos que é insuficiente, temos evidenciado isso junto ao governo federal para que seja feito um aporte mais considerável em orçamento para amenizar esses problemas que a gente tem vivido aqui no Recife", disse.

O diretor de planejamento e relações institucionais da CBTU, Eduardo Coimbra. Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco.

Segundo o presidente do Sindmetro, Luiz Soares, a categoria pretende prolongar o debate sobre o metrô do Recife para além do cenário estadual.

“Apresentamos um plano emergencial e a CBTU vai analisar com muito carinho. Mas vamos ter outras reuniões também com alguns senadores, deputados e com Sílvio Costa Filho, Ministro dos Portos e Aeroportos. Queremos uma saída para o metrô do Recife, que hoje está sucateado”, alertou.

Greve do Metrô do Recife

A greve do Metrô do Recife teve isso à 0h da última segunda-feira (3). Segundo os trabalhadores, o principal motivo para a paralisação foi um incêndio que aconteceu em um dos trens da Linha Centro no dia 25 de outubro. Por conta do sinistro, o Ramal Camaragibe ficou sen funcionar até o dia 1° de novembro.

A principal solicitação da categoria era a liberação imediata de recursos do governo federal para serviços de urgência para melhoria do sistema de transporte público metropolitano. Os metroviários também lutam contra a privatização do modal, aprovada em maio deste ano.

Na manhã da última segunda-feira (3), a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), afirmou que está avançando na compra de novos trens para o estado com empresas chinesas, e que se reunirá com elas entre os dias 5 e 6 deste mês.

“Eu estive na China visitando a maior fábrica de trens do mundo. Essa fábrica chinesa vai estar com a gente agora no dia 5 e 6. Tanto a fábrica de ônibus elétrico como de trens. Elas, por exemplo, estão adquirindo concessões, como em São Paulo, de três linhas do metrô. A gente já colocou a nossa proposta para o governo federal, para além de qualquer discussão sobre concessões, a antecipação de um bilhão de reais de investimento, para que a gente possa comprar novos trens e a gente já está com a proposta na mão, inclusive da própria empresa [chinesa], e também investimento nos terminais de passageiros”, complementou, prestando contas sobre os investimentos trazidos de sua viagem à China.

Aporte nacional

A governadora também destacou as expectativas positivas para sua agenda com o Presidente Lula, que ocorrerá em Fernando de Noronha no próximo domingo (9). A gestora estadual também comemorou os avanços nos diálogos com o governo federal, consolidando que suas articulações com o presidente permanecem fortes, principalmente em questões como a retomada da Transnordestina e o transporte metroviário de Pernambuco.

