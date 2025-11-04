Ter, 04 de Novembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça04/11/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
MOBILIDADE

Greve do metrô: assembleia nesta quarta (5) pode decretar fim da paralisação

A categoria apresentou um plano emergencial com 10 itens para a Companhia Brasileira de Trens Urbanos, que deve levar a proposta ao Governo Federal

Reportar Erro
Greve do metrô ainda não tem previsão de acabar. Categoria se reunirá novamente nesta quarta (5).Greve do metrô ainda não tem previsão de acabar. Categoria se reunirá novamente nesta quarta (5). - Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco

A greve dos metroviários de Pernambuco, iniciada na última segunda-feira, pode chegar ao fim. Ao menos é essa a expectativa do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região (TRT-6). Em encontro realizado na tarde de ontem, na sede do órgão, envolvendo representantes do Sindicato dos Metroviários de Pernambuco (Sindmetro-PE) e da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), o desembargador e vice-presidente do Tribunal, Eduardo Pugliesi, indicou que a tendência é que o fim da paralisação ocorra a partir das 0h de amanhã, após assembleia geral da categoria, marcada para hoje, às 18h. 

De acordo com Pugliesi, que presidiu a reunião de conciliação entre o Sindmetro e a concessionária, a categoria apresentou um plano emergencial com 10 itens para a CBTU, que deve levar a proposta ao Governo Federal. A Companhia terá aproximadamente 40 dias para analisar as propostas emergenciais da categoria junto ao Ministério das Cidades, que é o órgão supervisor da gestão, e da Casa Civil, que define todas as ações orçamentárias.

Leia também

• Estações Central e Joana Bezerra têm movimento tranquilo no segundo dia de greve do Metrô do Recife

• Greve do Metrô: "Atitude arbitrária", diz presidente do Sindmetro-PE após ser preso em ato

• Em ato, presidente do Sindmetro-PE é detido pela polícia por cerca de 40 minutos

"Foi uma reunião de muito sucesso, extremamente efetiva, num ambiente transparente e democrático. É de compreensão coletiva, tanto do sindicato quanto da CBTU, que a greve é um movimento que causa muito sofrimento para os usuários, mas também que é preciso fazer reformas no sistema, sobretudo depois do episódio do dia 25 de outubro. Temos um encaminhamento muito positivo. O acordo não foi fechado hoje porque o sindicato tem que ouvir a categoria, mas a assembleia já está convocada para amanhã, às 18h", afirmou o vice-presidente do TRT-6.

Reunião de conciliação entre o Sindicato dos Metroviários de Pernambuco (Sindimetro-PE) e a concessionária, realizada na tarde desta terça (3), na sede do TRT-6Reunião de conciliação entre o Sindicato dos Metroviários de Pernambuco (Sindimetro-PE) e a concessionária, realizada na tarde desta terça (3), na sede do TRT-6. Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco.

Fim da greve
Para Eduardo Pugliesi, a expectativa é de que o sindicato seja favorável a um acordo pelo fim da greve ainda nesta quarta-feira (5).

"Fizemos uma proposta de encaminhamento deste tribunal e do Ministério Público do Trabalho e estamos muito muito confiantes. Eu diria que se fosse para resolver entre os presentes desta reunião, o presidente do Sindimetro, Luíz Soares, e o diretor de planejamento e relações institucionais da CBTU, Eduardo Coimbra, que veio de Brasília para participar dessa reunião, mostrando a importância de se resolver esse esse esse conflito, eu diria que o assunto estaria resolvido. Vamos aguardar com serenidade e equilíbrio a assembleia que ocorrerá amanhã, mas o encaminhamento deve ser no sentido de amanhã à 0h as atividades serem retomadas integralmente", completou o desembargador. 

O desembargador e vice-presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região (TRT-6), Eduardo Pugliesi.O desembargador e vice-presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região (TRT-6), Eduardo Pugliesi. Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco.

CBTU concorda
O diretor de planejamento e relações institucionais da CBTU, Eduardo Coimbra, alegou que a concessionária "não tem nenhum tipo de preocupação em concordar com a proposta" emergencial da categoria, por entender que ela já está incluída no arcabouço das propostas que a companhia já vem fazendo junto aos govenos Federal e Estadual.

"Nós reiteramos que, muito embora respeitamos a posição do sindicato, não concordamos com a greve porque entendemos como prejudica a cidade do Recife e os usuários. Com relação às propostas, nós entendemos que elas já fazem parte de um plano que a secretaria tem apresentado, tanto para o Governo Federal, quanto pelo Governo Estadual, entendendo a necessidade de reforma e revitalização do sistema de metrô de Recife", declarou o diretor.

Coimbra também ressaltou que, com relação aos orçamentos, um dos motivo da greve, a CBTU gente tem privilégiado o Metrô do Recife, mesmo com recursos escassos. "Sabemos que é insuficiente, temos evidenciado isso junto ao governo federal para que seja feito um aporte mais considerável em orçamento para amenizar esses problemas que a gente tem vivido aqui no Recife", disse.

O diretor de planejamento e relações institucionais da CBTU, Eduardo Coimbra.O diretor de planejamento e relações institucionais da CBTU, Eduardo Coimbra. Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco.

Segundo o presidente do Sindmetro, Luiz Soares, a categoria pretende prolongar o debate sobre o metrô do Recife para além do cenário estadual. 

“Apresentamos um plano emergencial e a CBTU vai analisar com muito carinho. Mas vamos ter outras reuniões também com alguns senadores, deputados e com Sílvio Costa Filho, Ministro dos Portos e Aeroportos. Queremos uma saída para o metrô do Recife, que hoje está sucateado”, alertou. 

Greve do Metrô do Recife
A greve do Metrô do Recife teve isso à 0h da última segunda-feira (3). Segundo os trabalhadores, o principal motivo para a paralisação foi um incêndio que aconteceu em um dos trens da Linha Centro no dia 25 de outubro. Por conta do sinistro, o Ramal Camaragibe ficou sen funcionar até o dia 1° de novembro. 

A principal solicitação da categoria era a liberação imediata de recursos do governo federal para serviços de urgência para melhoria do sistema de transporte público metropolitano. Os metroviários também lutam contra a privatização do modal, aprovada em maio deste ano.

Na manhã da última segunda-feira (3), a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), afirmou que está avançando na compra de novos trens para o estado com empresas chinesas, e que se reunirá com elas entre os dias 5 e 6 deste mês.

“Eu estive na China visitando a maior fábrica de trens do mundo. Essa fábrica chinesa vai estar com a gente agora no dia 5 e 6. Tanto a fábrica de ônibus elétrico como de trens. Elas, por exemplo, estão adquirindo concessões, como em São Paulo, de três linhas do metrô. A gente já colocou a nossa proposta para o governo federal, para além de qualquer discussão sobre concessões, a antecipação de um bilhão de reais de investimento, para que a gente possa comprar novos trens e a gente já está com a proposta na mão, inclusive da própria empresa [chinesa], e também investimento nos terminais de passageiros”, complementou, prestando contas sobre os investimentos trazidos de sua viagem à China.

Aporte nacional
A governadora também destacou as expectativas positivas para sua agenda com o Presidente Lula, que ocorrerá em Fernando de Noronha no próximo domingo (9). A gestora estadual também comemorou os avanços nos diálogos com o governo federal, consolidando que suas articulações com o presidente permanecem fortes, principalmente em questões como a retomada da Transnordestina e o transporte metroviário de Pernambuco.

“A gente já colocou a nossa proposta para o governo federal, para além de qualquer discussão sobre concessões, a antecipação de um bilhão de reais de investimento, para que a gente possa comprar novos trens e a gente já está com a proposta na mão, inclusive da própria empresa [chinesa], e também investimento nos terminais de passageiros”, complementou, prestando contas sobre os investimentos trazidos de sua viagem à China.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter