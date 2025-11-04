Ter, 04 de Novembro

PARALISAÇÃO

Greve do Metrô: categoria se reúne com a CBTU no TRT-6 em tentativa de conciliação

A partir das 13h, o sindicato também vai realizar um ato político em defesa dos direitos dos trabalhadores

Metrô do Recife está em greve geral desde essa segunda-feira (3)Metrô do Recife está em greve geral desde essa segunda-feira (3) - Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Nesta terça-feira (4), segundo dia da greve do Metrô do Recife, o Sindicato dos Metroviários de Pernambuco (Sindmetro-PE) irá se reunir para a primeira tentativa de reconciliação com a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU).

O momento acontecerá no Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, no Cais do Apolo, área central do Recife, às 14h.

Enquanto os representantes estiverem em reunião no tribunal, do lado de fora, a categoria continuará se mobilizando. A partir das 13h, a categoria vai realizar um ato político em defesa dos direitos dos trabalhadores, em pressão para liberação de recursos para melhoria do Metrô e luta contra a privatização.

Greve do Metrô do Recife
greve do Metrô do Recife começou à 0h desta segunda-feira (3). A paralisação, que não tem data para acabar, tem causado grande transtorno para a população da Região Metropolitana do Recife (RMR).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Segundo os trabalhadores, o principal motivo para a paralisação foi um incêndio que aconteceu em um dos trens da Linha Centro no dia 25 de outubro. Por conta disso, o Ramal Camaragibe ficou fechado até esse sábado (1°), quando retomou o serviço. 

A categoria reivindica ainda a liberação imediata de recursos do governo federal para serviços de urgência para melhoria do sistema de transporte público metropolitano.

Os metroviários também lutam contra a privatização do modal, aprovada em maio deste ano.

