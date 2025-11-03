A- A+

PARALISAÇÃO Greve do Metrô do Recife começa nesta segunda-feira (3), e estações amanhecem fechadas O principal motivo para a paralisação, segundo a categoria, foi um incêndio que aconteceu em um dos trens da Linha Centro no dia 25 de outubro

A greve do Metrô do Recife começou à 0h desta segunda-feira (3). A expectativa é que a paralisação, que não tem data para acabar, cause grande transtorno para a população da Região Metropolitana do Recife (RMR).

A greve foi deflagrada na última quinta-feira (30/10) pelo Sindicato dos Metroviários de Pernambuco (Sindmetro-PE).



Segundo os trabalhadores, o principal motivo para a paralisação foi um incêndio que aconteceu em um dos trens da Linha Centro no dia 25 de outubro. Por conta disso, o Ramal Camaragibe ficou fechado até esse sábado (1°), quando retomou o serviço.

Em contato com a reportagem, a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) afirmou que vai "tomar todas as medidas legais cabíveis" para encerrar a greve o mais rápido possível.



Reivindicações da categoria

A categoria reivindica ainda a liberação imediata de recursos do governo federal para serviços de urgência para melhoria do sistema de transporte público metropolitano.

Os metroviários também lutam contra a privatização do modal, aprovada em maio deste ano.

Durante a Assembleia Geral que deflagrou a greve, o presidente do sindicato, Luiz Soares, pediu apoio da população para este momento de greve.

"Eu gostaria que a população entendesse nosso momento e da nossa preocupação com o sistema de Pernambuco. Precisamos garantir a qualidade e eficiência. Nossa maior preocupação é com a população", afirmou.

A categoria deve se reunir novamente nesta quarta-feira (5), em mais uma Assembleia Geral, para discutir a continuidade da greve.

Cerca de 138 mil passageiros usam o Metrô do Recife por dia, sendo 80 mil na Linha Centro, 55 mil na Linha Sul e 2,6 mil na Linha Diesel, de acordo com dados da CBTU Recife.

Veja também