METRÔ DO RECIFE Greve do Metrô: Sindmetro suspende greve pelo período de 30 dias Metroviários determinaram prazo de 30 dias para agurdar novas ações orçamentárias pela CBTU

A greve do Metrô do Recife está suspensa. Nesta quarta-feira (05), no Monumento Tortura Nunca Mais, na Rua da Aurora, no bairro da Boa Vista, o Sindicato dos Metroviários de Pernambuco (Sindmetro-PE) realizou assembleia geral que definiu pelo encerramento da paralisação.

Após três dias de atividades suspensas nas estações do Metrô do Recife, a categoria decidiu por ampla maioria pelo encerramento da grave a partir das 0h desta quinta-feira. O sistema voltará às operações normalmente a partir das 5h.

A decisão dos metroviários está baseada na conciliação ocorrida, na última terça-feira (04), orientada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região (TRT-6) e a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU).

A concessionária terá 30 dias para estabelecer novas ações orçamentárias.

A categoria apresentou um plano emergencial com dez itens que deve ser apresentado ao Governo Federal.

Ainda que a paralisação tenha sido encerrada, a categoria permanece em estado de greve. Ou seja, se as demandas não forem atendidas ou algum acordor for celebrado, os metroviários podem parar novamente o sistema.

