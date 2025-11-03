A- A+

Paralisação Greve do Metrô: Estação Central registra menor fluxo de passageiros na volta para casa Usuários que passaram pela estação utilizaram meios alternativos neste primeiro dia de paralisação

Após os transtornos registrados na manhã desta segunda-feira (3) por causa da greve do Metrô do Recife, a Estação Central registrou uma movimentação mais baixa durante a primeira noite de paralisação dos metroviários.

Com muitos usuários do transporte já sabendo do não funcionamento do metrô, a maioria que passou pela estação procurou meios alternativos de voltar para casa ou ir para os demais compromissos.

Este foi o caso de Diego Sena, de 39 anos. O professor, que trabalha no Janga, em Paulista, teve que solicitar um carro por aplicativo para voltar para a sua casa, no Ibura, Zona Sul do Recife.

"Normalmente eu pego um ônibus, um metrô e outro ônibus na Estação Aeroporto. A primeira vinda [até a Estação Central] não foi complicada. Cheguei e precisei solicitar um carro por aplicativo", explicou.

Diego Sena, usuário do Metrô. Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

Apesar da utilização do meio alternativo para voltar para casa, Diego argumentou que defende a greve do metrô.

"Eu acho válida essa paralisação porque o sucateamento que estamos tendo em nossos transportes públicos está muito difícil, tanto para o trabalhador, quanto para os usuários. Sou contra a privatização, e espero que o Governo Federal invista no metrô, como foi feito antigamente"

Já Daniela Lúcia dos Santos, de 38 anos, teve que recorrer a uma carona de moto do namorado. A agente de vendas, que mora em Jaboatão Centro e trabalha no Recife, comentou que enfrentou dificuldades neste primeiro dia de paralisação.

"Está bem complicada a questão da greve do metrô. A gente até tem bastante ônibus, mas demora muito para chegar no trabalho porque tem bastante trânsito. Hoje mesmo eu cheguei 40 minutos atrasada. A volta só não foi mais caótica porque eu vou de moto, senão seria pior ainda", comentou.

Daniela Lúcia, usuária do metrô. Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

Daniela ainda comentou que terá que sair de casa para o trabalho com mais antecedência nesta terça-feira (4) e se posicionou contrária à paralisação dos metroviários.

"Amanhã eu vou ter que sair com mais de três horas de antecedência, porque eu sei que as duas horas e meia que eu saí hoje não foram suficientes. Essa greve afeta diretamente o trabalhador. Mesmo ele [o metrô] ruim, sem ele é bem pior, porque fica bem mais caótico", explicou.

Greve do Metrô

A greve do Metrô foi deflagrada na última sexta-feira (31) e iniciou às 0h desta segunda. Segundo o Sindicato dos Metroviários de Pernambuco (Sindmetro-PE), a luta é pela segurança dos usuários do metrô e conta o sucateamento do modal.

Na semana passada, a linha Centro ficou paralisada por conta de um incêndio que atingiu um trem entre as estações Alto do Céu e Curado I. Foram sete dias sem atividades desse ramal.

A paralisação é por tempo indeterminado.

Reunião entre Sindmetro e CBTU

O Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região (TRT-6) agendou uma reunião entre o Sindicato dos Metroviários de Pernambuco (Sindmetro) e a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) nesta terça.

O encontro será uma tentativa de conciliação entre as duas partes.

Veja também