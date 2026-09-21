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Correios Greve dos Correios continua após TST suspender julgamento Tribunal já determinou que 80% dos funcionários sigam em atividade para manter serviços

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Os Correios insistem para que o Tribunal Superior do Trabalho ( TST) declare a greve dos trabalhadores abusiva. Segundo técnicos a par das discussões, a direção da estatal apresentou novos documentos na sexta-feira pela abusividade da paralisação.

Com isso, a sessão do dissídio coletivo, marcado para esta segunda-feira, foi suspenso.

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Uma reunião foi marcada para a próxima quinta-feira para que as entidades representativas dos empregados da estatal possam se manifestar.

Após tentativas fracassadas do TST na mediação entre as partes para se chegar a um acordo em torno do aumento salarial da categoria e início da greve em 10 de setembro, a estatal apresentou pedido de dissídio coletivo, além de pedido para declarar a abusividade da greve.

O pedido foi parcialmente atendido e a Corte determinou que 80% do efetivo fossem mantidos para assegurar a continuidade dos serviços.

Os novos documentos apresentados pelos Correios têm caráter sigiloso, segundo técnicos. A estatal não informou os efeitos da paralisação na operação e também não quis comentar o adiamento da decisão sobre o dissídio coletivo.

No pedido de dissídio coletivo enviado ao TST a direção da empresa alegou a necessidade de controlar despesas em meios aos planos de reestruturação.

Segundo a estatal, 89% das receitas dos Correios são direcionadas para o pagamento de salários e benefícios, o que tornaria a sua recuperação inviável.

A greve começou depois que a estatal e os trabalhadores não chegaram a um acordo nas negociações do novo Acordo Coletivo de Trabalho. O principal impasse é o plano de saúde dos funcionários, aposentados e dependentes.

A empresa defende a retirada da condição de mantenedora do plano de saúde, com a manutenção de plano ainda com subsídio da empresa ao empregado.

Na prática, a empresa deixa de correr o risco atuarial em sua totalidade, que representa provisões de quase R$ 600 milhões.

Os trabalhadores reivindicam a manutenção do modelo atual do plano de saúde, no qual os Correios atuam como mantenedores do benefício.

Um dos pontos de consenso é o reajuste salarial de 4,35% pelo Indice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), retroativo a 1º de agosto. Um dos principais impasses são as mudanças proposta pela empresa no plano de saúde.

Enquanto dura o impasse, os Correios aguardam uma definição sobre o empréstimo R$ 7 bilhões de um grupo de bancos, com garantia da União.

No final do ano passado, a empresa precisou fazer outro, no valor de R$ 12 bilhões nas mesmas condições para pagar dívidas atrasadas e regularizar a operação.

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