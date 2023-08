A- A+

METRÔ DO RECIFE No 21º dia da greve, metroviários têm reunião com ministra; e categoria faz assembleia sexta Presidente de sindicato se reúne com ministra

Metroviários de Pernambuco completaram, nesta quarta-feira (23), 21 dias da greve por tempo indeterminado iniciada em 2 de agosto. Enquanto a paralisação segue sem previsão de término, passageiros continuam enfrentando longas filas nos únicos períodos do dia em que o Metrô do Recife funciona, e com 100% da frota: das 5h30 às 8h30 e das 17h às 20h, considerados os horários de pico.

O Sindicato dos Metroviários de Pernambuco (Sindmetro-PE) convocou para a próxima sexta-feira (25) uma assembleia geral em que serão debatidos os rumos da greve. O encontro está marcado para 18h, na Estação Central do Recife, localizada no bairro de São José, área central da capital pernambucana, e simbolicamente chamada pela categoria de Praça da Greve.

O presidente do Sindmetro-PE, Luiz Soares, viajou hoje para Brasília. Na capital federal, ele e diretoras do sindicato irão se reunir com a ministra de Gestão, Esther Dweck. Na pauta, será debatido o acordo coletivo de trabalho 2023/2025 da categoria.

A Comissão de Assuntos Sociais do Senado Federal realizou, na última segunda-feira (21), uma vistoria no Metrô do Recife. Presidida pelo senador Humberto Costa, a comissão avaliou a situação do modal, que foi descrita como estarrecedora pelo parlamentar. De acordo com Humberto, a prioridade no momento é “garantir que o processo de sucateamento estanque”.

De acordo com Luiz Soares, “o sindicato desempenhou um papel que não é de nossa atribuição, mas sentimos a necessidade de agir. Desde o governo anterior, lutamos para angariar recursos para o Metrô do Recife. Continuamos essa busca".

O sistema metroviário da capital pernambucana foi anunciado em 11 de agosto como integrante do novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Com a inclusão, R$ 4 milhões foram liberados pelo Governo Federal para a realização de um estudo de requalificação do sistema que não tem data para ser concluído.

A CBTU informou, por meio de nota, que, com relação às reivindicações de reajuste salarial e do piso pleiteadas pelos metroviários, a companhia “permanece em interação com a Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (Sest) desde a realização da última audiência pré-processual, mediada pelo Ministério Público do Trabalho de Pernambuco (MPT)”.

Veja também

