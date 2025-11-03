Seg, 03 de Novembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda03/11/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
PERNAMBUCO

Greve dos metroviários em Pernambuco: dia de transtorno para passageiros

Estações estão fechadas e movimentação de passageiros é baixa

Reportar Erro
Paralisação do metrô. Estação Joana BezerraParalisação do metrô. Estação Joana Bezerra - Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

No primeiro dia da greve deflagrada pelos metroviários de Pernambuco, a movimentação de passageiros é intensa na Estação Joana Bezerra, no centro do Recife, na manhã desta segunda-feira (3). Os usuários procuram outros meios para chegarem em casa, ao trabalho ou demais compromissos.

Essa paralisação é por tempo indeterminado. Segundo o Sindicato dos Metroviários de Pernambuco (Sindmetro-PE), a luta é pela segurança dos usuários do metrô e conta o sucateamento do modal. Na semana passada, a linha Centro ficou paralisada por conta de um incêndio que atingiu um trem entre as estações Alto do Céu e Curado I. Foram sete dias sem atividades desse ramal.

A imprensa foi proibida pela Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) de entrar nas estações para fazer qualquer tipo de imagem.

 

Paralisação do metrô. Estação Joana BezerraParalisação do metrô. Estação Joana Bezerra. Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Para Vinicius Emanuel da Silva, de 27, que é analista de planejador de controle de manutenção, o final do expediente promete ser de maiores imprevistos, uma vez que ele vai precisar rever o caminho para sair do trabalho, que fica em Afogados, Zona Oeste, para Abreu e Lima, na Região Metropolitana do Recife, onde mora.

“Vou me atrasar de 10 a 15 minutos. O metrô é um dos principais transportes públicos que a gente pega e a falta dele dificulta muito a vida da gente. São milhares de pessoas que usam, diariamente, e eu sou uma delas. Dificultou a minha vida e eu vou ter que pegar um Uber”, explica.

 

Leia também

• Colisão entre carros em Pesqueira deixa três mortos e uma pessoa ferida

• Greve do Metrô do Recife começa nesta segunda-feira (3), e estações amanhecem fechadas

• Idoso de 74 anos morre após falha técnica elevar temperatura a 32°C em voo São Paulo - Recife

“Para voltar vamos ter que mudar o rumo das estações. Ao invés de vir para cá, vou para o Barro ou pegar direto pelo Derby, justamente por conta dessa paralisação. Transtorno demais hoje”, complementa.

Na estação de ônibus da Joana Bezerra, em virtude da greve, a movimentação aumentou. Diversos usuários tiveram que recorrer aos coletivos para chegar aos destinos, a exemplo da doméstica Ivanir Carla, 43, que saiu de São Lourenço da Mata, rumo a Boa Viagem.

“Eu levo cerca de uma hora e dez minutos para chegar ao trabalho. Agora, esse tempo dobrou. Ficou complicado, porque os ônibus estão se quebrando. No Derby foi assim e ficou um transtorno ainda maior, como na semana passada, que o se quebrou também”, relembra ela.

Ato às 10h
Nas redes sociais, o Sindmetro-PE convocou a categoria para promover, a partir das 10h, um ‘apitaço’ em caminhada até o monumento ‘Tortura Nunca Mais’, no bairro da Boa Vista. A concentração acontece na Estação Central do Recife, em São José.

O que diz a CBTU?
Por meio de nota, a CBTU disse que já acionou a justiça para retomada da operação, aguardando decisão judicial, “para que haja o mais rápido possível alguma decisão para retomada do funcionamento do sistema para garantir o deslocamento dos usuários”.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter