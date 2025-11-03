A- A+

PERNAMBUCO Greve dos metroviários em Pernambuco: dia de transtorno para passageiros Estações estão fechadas e movimentação de passageiros é baixa

No primeiro dia da greve deflagrada pelos metroviários de Pernambuco, a movimentação de passageiros é intensa na Estação Joana Bezerra, no centro do Recife, na manhã desta segunda-feira (3). Os usuários procuram outros meios para chegarem em casa, ao trabalho ou demais compromissos.

Essa paralisação é por tempo indeterminado. Segundo o Sindicato dos Metroviários de Pernambuco (Sindmetro-PE), a luta é pela segurança dos usuários do metrô e conta o sucateamento do modal. Na semana passada, a linha Centro ficou paralisada por conta de um incêndio que atingiu um trem entre as estações Alto do Céu e Curado I. Foram sete dias sem atividades desse ramal.

Paralisação do metrô. Estação Joana Bezerra. Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Para Vinicius Emanuel da Silva, de 27, que é analista de planejador de controle de manutenção, o final do expediente promete ser de maiores imprevistos, uma vez que ele vai precisar rever o caminho para sair do trabalho, que fica em Afogados, Zona Oeste, para Abreu e Lima, na Região Metropolitana do Recife, onde mora.

“Para voltar vamos ter que mudar o rumo das estações. Ao invés de vir para cá, vou para o Barro ou pegar direto pelo Derby, justamente por conta dessa paralisação. Transtorno demais hoje”, complementa.

Na estação de ônibus da Joana Bezerra, em virtude da greve, a movimentação aumentou. Diversos usuários tiveram que recorrer aos coletivos para chegar aos destinos, a exemplo da doméstica Ivanir Carla, 43, que saiu de São Lourenço da Mata, rumo a Boa Viagem.

“Eu levo cerca de uma hora e dez minutos para chegar ao trabalho. Agora, esse tempo dobrou. Ficou complicado, porque os ônibus estão se quebrando. No Derby foi assim e ficou um transtorno ainda maior, como na semana passada, que o se quebrou também”, relembra ela.

Ato às 10h

Nas redes sociais, o Sindmetro-PE convocou a categoria para promover, a partir das 10h, um ‘apitaço’ em caminhada até o monumento ‘Tortura Nunca Mais’, no bairro da Boa Vista. A concentração acontece na Estação Central do Recife, em São José.

O que diz a CBTU?

Por meio de nota, a CBTU disse que já acionou a justiça para retomada da operação, aguardando decisão judicial, “para que haja o mais rápido possível alguma decisão para retomada do funcionamento do sistema para garantir o deslocamento dos usuários”.

