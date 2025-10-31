A- A+

Mobilidade Greve do metrô: governo anuncia reforço nas linhas de ônibus e cria mais três emergenciais A paralisação dos metroviários terá início nesta segunda-feira, 3 de novembro

A partir desta segunda-feira (3), a população irá sentir o impacto da greve dos metroviários. Para auxiliar no trajeto de quem precisa do transporte coletivo, o Governo de Pernambuco anunciou o reforço de 80 ônibus nas linhas que fazem integração com o Metrô do Recife.

Segundo o Grande Recife Consórcio de Transportes Metropolitano – CTM, também serão ativadas três linhas emergenciais:

238-TI Jaboatão/TI Barro

858-TI Joana Bezerra/TI Afogados/TI Barro

2481-TI Camaragibe/TI TIP

Ao todo, serão 15 linhas que operam paralelas aos corredores das linhas Centro e Sul do Metrô com reforço no número de veículos.

A greve tem início às 00h da segunda-feira, sem tempo determinado para o retorno das atividades dos metroviários. A decisão ocorreu por meio de Assembleia Geral Extraordinária realizada na última quinta-feira (30).



O grupo reivindica liberação de recursos do governo federal para a realização de melhorias urgentes no sistema de transporte metropolitano. Além disso, a categoria rechaça a possibilidade de privatização do modal.

Canal de contato

Em caso de dúvidas, dar sugestões ou registrar reclamações, o usuário pode entrar em contato com a Central de Atendimento ao Cliente do Consórcio, das 8h às 18h, no número 0800 081 0158, ou pelo WhatsApp (9.9488.3999), das 8h às 18h, para mensagens de texto, áudio, fotos ou vídeos, exclusivo para reclamações.

As demandas também podem ser enviadas à Ouvidoria por meio do e-mail [email protected] ou 3182.5511/5633/5630/5519, de segunda a sexta, das 09h às 12h e das 13h às 16h.

