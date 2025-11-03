A- A+

greve do metrô Greve do Metrô: em ato, presidente do Sindmetro-PE é detido pela polícia por cerca de 40 minutos Detenção teria sido motivada por uma denúncia anônima

O presidente do Sindicato dos Metroviários de Pernambuco (Sindmetro-PE), Luiz Soares, foi detido pela Polícia Militar de Pernambuco na manhã desta segunda-feira (3), por cerca de 40 minutos. Ele estava em um ato da greve do Metrô do Recife no Centro de Manutenção de Cavaleiro, em Jaboatão dos Guararapes, quando foi conduzido por policiais em uma viatura.

A denúncia foi feita pelo próprio sindicato, que repudia veementemente a ação policial. Conforme apurou a reportagem, Luiz Soares ficou detido em uma viatura, que seguiria para a Delegacia de Prazeres, também em Jaboatão.

Passados 40 minutos, no entanto, ele foi liberado. Após isso, a categoria retomou o ato no Centro de Manutenção de Cavaleiro.

"Nunca passei por uma situação dessa"

O diretor de Comunicação do sindicato, Leandro Félix, descreveu como foi a chegada dos policiais. "Alguém supostamente acionou a polícia e eles vieram pedindo para que saíssemos. Não saímos porque se trata de um protesto pacífico, um ato grevista da categoria", afirmou.

"Queriam que desocupássemos a via, que está ocupada por um dos nossos carros em protesto. Luiz foi conduzido para a viatura, e nos informaram que ele seria levado para a delegacia. O que chegou foi que quem fez a denúncia anônima não quis seguir para a delegacia, e por isso ele teria sido liberado", completou.

Leandro informou ainda que Luiz Soares está bem, mais calmo e que segue comandando os atos grevistas na manhã desta segunda. "Tenho 19 anos de metrô e nunca passei por uma situação dessa", repudiou.

Ainda na manhã desta segunda deve acontecer outro ato, desta vez na Estação Central do Recife, no bairro de São José, Centro da capital pernambucana. A categoria sairá em passeata até o Monumento Tortura Nunca Mais, localizado no bairro da Boa Vista, área central.

A reportagem procurou a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) em busca de um posicionamento. Ainda não houve retorno, mas o canal segue aberto.

Greve do Metrô

A greve do Metrô do Recife começou à 0h desta segunda-feira (3). A expectativa é que a paralisação, que não tem data para acabar, cause grande transtorno para a população da Região Metropolitana do Recife (RMR).

Segundo os trabalhadores, o principal motivo para a paralisação foi um incêndio que aconteceu em um dos trens da Linha Centro no dia 25 de outubro. Por conta disso, o Ramal Camaragibe ficou fechado até esse sábado (1°), quando retomou o serviço.

A categoria reivindica ainda a liberação imediata de recursos do governo federal para serviços de urgência para melhoria do sistema de transporte público metropolitano.

Os metroviários também lutam contra a privatização do modal, aprovada em maio deste ano.

