PARALISAÇÃO Rodoviários se reúnem na Caxangá em pressão por paralisação; categoria tem reunião no TRT esta sexta Categoria tem reunião com TRT-6 nesta sexta-feira (22) para apresentar provas contra empresas

Em pressão por uma nova greve dos ônibus na Região Metropolitana do Recife (RMR), rodoviários se reuniram, na madrugada desta sexta-feira (22), na empresa Caxangá.



Esta é a quarta assembleia do tipo, organizada pelo sindicato da categoria, e já passou pelas permissionárias Consórcio Recife, Mobibrasil e Metropolitana. Em todas, as reclamações dos trabalhadores são as mesmas: o descumprimento da Convenção Coletiva de Trabalho, acordo que encerrou a última paralisação, em agosto.

De acordo com a categoria, as quatro empresas não estariam cumprindo com acordos já estabelecidos. Um deles é a entrega do espelho de ponto, que é um importante meio de controle da jornada do trabalhador. Eles também dizem que as permissionárias não teriam apontado o tempo percorrido pelo trabalhador entre garagem e terminal, que também é um direito dos motoristas.



Ainda na manhã desta sexta, a categoria vai se reunir com o desembargador Flávio Farias, no Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região (TRT-6). O sindicato vai apresentar as provas que têm do descumprimento do acordo por parte das empresas, para, a partir daí, dar continuidade aos trâmites legais.



"A categoria está muito revoltada, esperando as empresas cumprirem o que foi acordado. O acordo não foi feito na rua, e, sim, no tribunal, então deve ser cumprido. Caso não, a categoria está com disponibilidade de entrar em greve", afirmou o secretário-geral do Sindicato dos Rodoviários, Josival Costa, em contato com a Folha de Pernambuco.



TIs

A assembleia na madrugada desta sexta, assim como nos outros dias, também rendeu transtornos para a população, principalmente para quem precisava se deslocar da Zona Oeste para o Centro e Zona Sul do Recife.



Na quinta, passageiros dos Terminais Integrados (TIs) do Barro e da Macaxeira, atendidos por ônibus da Metropolitana, também foram impactados. Longas filas puderam ser vistas até que os veículos fossem liberados da reunião.



Movimentos do tipo devem passar ainda por outras permissionárias do Grande Recife, já que o sindicato segue ouvindo outros trabalhadores sobre a questão.



"O descumprimento do acordo impacta muito o trabalhador no dia a dia, porque o rodoviário trabalha e não recebe pelo que de fato trabalhou. É um absurdo! O sindicato tem que tomar uma providência. A gente vai fazer isso via tribunal. É um descumprimento que pode, sim, acabar em greve", disse o presidente do Sindicato dos Rodoviários, Aldo Lima, após a assembleia na empresa Metropolitana.

Urbana nega

Por meio de nota concedida na quinta-feira, a Urbana-PE afirmou que "não há descumprimento do acordo coletivo celebrado este ano".



"A entidade tem fornecido orientações às empresas associadas e monitorado a implementação dos pontos pactuados no referido acordo. Informamos ainda que os espelhos de ponto detalhados, contemplando os tempos de deslocamento garagem-terminal e de prestação de contas, estão sendo fornecidos conforme modelo validado pelo próprio Sindicato dos Rodoviários", disse a Urbana-PE.



A Urbana também destacou que os atos nos terminais estariam ligados à campanha eleitoral para a escolha da nova diretoria do sindicato. As eleições acontecem no próximo dia 5 de dezembro. A Folha de Pernambuco pediu nota atualizada, e agaurda retorno da empresa.

Confira, abaixo, a nota na íntegra.



A Urbana-PE também manifesta preocupação com a frequente ocorrência de paralisações ilegais promovidas nas garagens e terminais integrados. Apenas em 2024 as lideranças rodoviárias já realizaram 41 paralisações ou bloqueios de garagem ou terminal. Alertamos que esses atos recentes estão relacionados à campanha eleitoral para a escolha da nova diretoria do Sindicato dos Rodoviários, marcada para o início do mês de dezembro.

As empresas estão preocupadas com o impacto que os atos praticados pelas lideranças rodoviárias têm causado à população e estão avaliando as medidas cabíveis para prevenir novos episódios que possam comprometer o funcionamento regular do sistema de transporte por ônibus.

Relembre a última greve

A última greve dos rodoviários foi de 12 a 14 de agosto e afetou cerca de 1,5 milhão de passageiros no Recife e Região Metropolitana. A paralisação causou diversos transtornos para a população, que teve que conviver com longas filas nos terminais em busca de um ônibus para se deslocarem.

À época, por intermédio do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região (TRT-6), categoria e Urbana-PE chegaram a um acordo pelo fim da paralisação com a aprovação da Convenção Coletiva de Trabalho.

Ficou definido um aumento de 4,2% no salários, que representa um reajuste acima da inflação de 0,5%. O piso saiu de R$ 3.061 para R$ 3.189,80. O tíquete alimentação teve ajuste de R$ 366 para R$ 400. O bônus por dupla função no caso do motorista que cobra passagem ficou em R$ 180 e pago como abono salarial.

