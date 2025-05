A- A+

Educação Greve dos professores da rede municipal do Recife chega ao fim; veja detalhes do acordo O Sindicato Municipal dos Profissionais de Ensino da Rede Oficial do Recife (Simpere) e a gestão municipal da capital pernambucana formalizaram um acordo

Após mais de dez dias de paralisação, a greve dos professores da rede municipal do Recife, iniciada durante o período noturno do dia 9 de maio, foi encerrada nesta quinta-feira (22) após assembleia realizada no pátio da Prefeitura do Recife, na área central da cidade.

A reivindicação principal da categoria era o reajuste de 6,27% no piso salarial.

A gestão municipal acordou com o Sindicato Municipal dos Profissionais de Ensino da Rede Oficial do Recife (Simpere) o reajuste de 3% de reajuste no vencimento base e mais 3,27% por meio de abono até o final de 2025. Esse último percentual não é incorporado à carreira.

Em contato com a reportagem da Folha de Pernambuco, a diretora da Secretaria de Comunicação do Simpere, Bianca Lima, destacou que foi a campanha por reajuste salarial que contou com a maior presença de professores e professoras, de todos os segmentos e funções, além de gestores de escolas e coordenadores.

"Foi muito difícil, mas a categoria se mostrou muito forte. Parece que quanto mais era reprimida, mas ela vinha para as atividades. A gente entende a participação e vinda da categoria que atendeu ao chamado como um fator determinante para que a gente conseguisse conquistar esse percentual, que foi péssimo, mas era ainda pior. Era de 1,5% e passou a 3%. A categoria demonstrou que de fato não foge à luta", disse Bianca Lima.

Mais detalhes do acordo

As negociações entre a Prefeitura do Recife e o Simpere também tiveram outros pontos debatidos. Segundo o sindicato, os professores tiveram outras conquistas.

Houve um aumento do Abono Educador para R$ 1.518, a partir de outubro de 2025 e do Abono Cultural de R$ 300 para R$ 500, a partir de junho de 2025.

O salário dos professores com doutorado teve um aumento de 9% para 11%. Ademais, a gratificação de localização de tempo integral passou de R$ 950 para R$ 1.050, a partir de outubro de 2025; e a garantia da quinta semana para realização da preparação das aulas.

Os professores, sejam novatos ou não, vão ser beneficiados com a acumulação a partir de janeiro de 2022, garantindo também o pagamento do mês de janeiro do ano subsequente.

O que diz a Prefeitura do Recife

Por meio de nota, a Prefeitura do Recife comentou sobre o acordo com o Sindicato Municipal dos Profissionais da Rede Oficial de Ensino do Recife (Simpere).

A gestão municipal confirmou os números divulgados pelo sindicato e ressaltou a busca pela valorização da educação.

"A proposta, portanto, encerra a série de diálogos da Campanha Salarial de 2025 junto à categoria e reforça a marca da gestão de valorizar a pauta da educação. Com o acordo firmado para este ano, os profissionais da educação no Recife somam ganhos salariais de 84,37% nos últimos quatro anos. Importante ressaltar que todos os profissionais da rede municipal já recebem o piso salarial ou acima do piso salarial da categoria, conforme determinado pela lei federal 11.738/08. Os dados, inclusive, estão disponíveis no Portal da Transparência da Prefeitura do Recife", diz um trecho da nota.

A Prefeitura do Recife informa que, em mais uma reunião da Mesa de Negociação com o Sindicato Municipal dos Profissionais da Rede Oficial de Ensino do Recife (SIMPERE), um acordo foi firmado. Entre outras condições, será concedido o percentual de 6,27% de aumento nos rendimentos, sendo 3% de reajuste no vencimento base e mais 3,27% por meio de abono.

O acordo contempla, também, incremento de dois pontos percentuais nos ganhos de professores com doutorado (passando de 9% para 11%) e uma nova possibilidade de ascensão salarial. A partir de agora, professores em estágio probatório poderão participar de seleção interna para ampliação de carga horária. Além disso, a categoria terá 66% de aumento no Abono Cultural e 10,5% de aumento na gratificação para professores de turmas de ensino integral.

A proposta, portanto, encerra a série de diálogos da Campanha Salarial de 2025 junto à categoria e reforça a marca da gestão de valorizar a pauta da educação. Com o acordo firmado para este ano, os profissionais da educação no Recife somam ganhos salariais de 84,37% nos últimos quatro anos. Importante ressaltar que todos os profissionais da rede municipal já recebem o piso salarial ou acima do piso salarial da categoria, conforme determinado pela lei federal 11.738/08. Os dados, inclusive, estão disponíveis no Portal da Transparência da Prefeitura do Recife.

